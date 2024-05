Almeida critica que Sánchez no haya cesado a Puente tras crear "una crisis internacional" con Argentina

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya cesado al ministro de Transportes, Óscar Puente, tras crear "una crisis internacional" con Argentina. Lo ha afirmado en declaraciones a los periodistas tras asistir a un desayuno informativo con el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, después de que Puente acusara al presidente argentino, Javier Milei, de ingerir "sustancias". "Me parece que Óscar Puente está tardando en dimitir o en ser cesado porque cuando se propaga un bulo, cuando la máquina del fango de Pedro Sánchez se pone en marcha, los que vivimos en España ya estamos acostumbrados, pero desde luego insultar a un jefe de Estado, como se ha hecho con Milei, lo que merece es cuanto menos la dimisión o el cese", ha valorado el alcalde. Considera que Sánchez es "el señor bulo" en España y ha asegurado que lo cierto es que un ministro del Gobierno ha acusado "de drogarse o de ingerir sustancias psicotrópicas o estupefacientes al presidente de Argentina". "Esto lo que acredita, insisto, es que el rey de los bulos se llama Pedro Sánchez, que el rey de los bulos es el presidente del Gobierno y que él no ha venido a luchar contra la máquina del fango, sino que la máquina del fango se maneja desde Moncloa", ha afirmado Martínez-Almeida, a lo que ha añadido que el presidente le habrá dado a Puente "una palmadita en la espalda".