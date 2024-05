Verstappen sigue su pleno en Miami con la pole para el domingo

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) logró la pole del Gran Premio de Miami, sexta prueba del Mundial, para seguir su pleno en el trazado estadounidense, donde ya ganó este mismo sábado el Sprint, por delante de los Ferrari de Charles Leclerc y Carlos Sainz, mientras que Fernando Alonso (Ferrari) se quedó en la Q2. Por momentos pareció que había batalla entre Red Bull y Ferrari, pero Verstappen se quedó la primera posición de la parrilla del domingo. El campeón del mundo, primero en cada carrera de esta campaña y ganador en todas menos en Australia, volvió a mandar a pesar de que Miami dejó una sesión con giros inesperados. La sorpresa para muchos fue la gestión de los neumáticos y un trazado muy cambiante en sus condiciones, no siempre para mejorar. Así, en el segundo asalto a la Q3, no hubo la progresión que muchos esperaban y Verstappen se quedó con el mejor tiempo por delante de los Ferrari. Sainz lamentó tener a su compañero delante una vez más en el sábado, pero el único en quitar una carrera al neerlandés ha sido el español y sin duda volverá a intentarlo en Miami. El otro Red Bull, el de Sergio Pérez, saldrá cuarto, mientras que los McLaren lograron una buena posición para desquitarse de un fin de semana de errores cuando parecen estar con opciones de plantar batalla. Lando Norris y Oscar Piastri saldrán quinto y sexto, mientras que séptimo y octavo lo harán los Mercedes de George Russell y Lewis Hamilton, salvando sus opciones para el domingo. El Sprint no había sonreído a las flechas plateadas, en especial a un Hamilton que provocó una buena montonera en la salida que dejó fuera de combate entre otros a Fernando Alonso. El español, molesto con las sanciones que recibe mientras otros se libran, no pudo quitarse el sabor amargo en una clasificación que sufrió. El doble campeón del mundo pasó por los pelos la Q3 y en la Q2 se quedó fuera, por lo que saldrá decimoquinto, deseando que las cosas sigan algo impredecibles y que cambie su suerte en el Autódromo Internacional de Miami.