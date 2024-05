Un adolescente de 17 años se entrega a la Policía por la agresión a un candidato del SPD en Alemania

Un adolescente de 17 años se ha entregado a la Policía y ha confesado ser el autor de la grave agresión sufrida el viernes en Dresde por un eurodiputado y candidato del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) a las elecciones europeas, Matthias Ecke, quien se encuentra grave y ha tenido que ser sometido a una intervención quirúrgica. Los agresores serían de ideología de extrema derecha. La Oficina Estatal de la Policía Criminal alemana (LKA) en Sajonia ha informado de que individuo no tenía antecedentes, informa la televisión pública alemana MDR. Ecke, de 41 años, fue atacado por cuatro individuos desconocidos en la noche del viernes cuando estaba colocando carteles del SPD en Dresde. Recibió una grave paliza y tuvo que ser hospitalizado e intervenido quirúrgicamente en una agresión atribuida a la extrema derecha. La Policía cree que el mismo grupo es el responsable de un ataque anterior a un colaborador de la campaña del partido Los Verdes que pegaba carteles electorales en el mismo barrio de la capital sajona. Estas agresiones han sido condenadas por los principales partidos políticos alemanes y se han convocado varias manifestaciones y concentraciones de condena. La más singnificativa ha sido la de la propia Dresde, donde unas 3.000 personas han secundado la convocatoria, según datos de la Policía. También ha habido una manifestación similar en Berlín con unos 1.000 asistentes. La vicepresidenta del Bundestag, la ecologista Katrin Göring-Eckardt, ha participado en la concentración de Dresde y ha recordado cómo Alemania oriental luchó por la democracia en 1989 "y no vamos a rendirnos ante quienes la desprecian". También ha estado presente la presidenta federal del SPD, Saskia Esken, que ha alertado del riesgo de trivializar este tipo de agresiones como actos individuales. "Está muy claro que el uso de la violencia no cae del cielo", ha advertido antes de apuntar a las "semillas de la división social" procedentes de Alternativa para Alemania (AfD) y otras formaciones de extrema derecha. Antes, la ministra de Asuntos Exteriores alemana, la ecologista Annalena Baerbock, ha condenado este domingo a través de la red social X "los brutales ataques a demócratas comprometidos, activistas y políticos" que suponen "un ataque a la base de nuestra democracia: las elecciones libres". La ministra del Interior alemana, Nancy Faeser, ha anunciado la convocatoria de una reunión extraordinaria de los responsables de Interior a nivel estatal y federal para abordar medidas para incrementar la protección de políticos y de la democracia en general.