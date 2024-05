Trabajadores del Poder Judicial protestan en México contra reforma para elegir jueces

Ciudad de México, 5 may (EFE).- Cientos de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) se manifestaron este domingo en Ciudad de México para exigir respeto a la autonomía e independencia judicial y rechazar la reforma que pretende elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular.

Los trabajadores, entre ellos, jueces y magistrados de distintos estados de México, acudieron desde temprano al emblemático Ángel de la Independencia en el Paseo de la Reforma, la principal avenida de la capital mexicana.

Junto a las escalinatas del monumento, protegido con vallas de metal, los manifestantes montaron un templete desde donde los empleados judiciales defendieron su postura contra la reforma al Poder Judicial.

La reforma, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, busca elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia por voto popular.

Además, criticaron las intenciones de reducir su presupuesto y de eliminar fideicomisos a su favor; al tiempo que argumentaron el beneficio que su trabajo le presta a la sociedad.

Los protestantes criticaron al ministro en retiro Arturo Zaldívar por dejar la toga y ponerse el chaleco de un partido político, en referencia a su salida del Supremo mexicano en 2023 para unirse a la campaña de la oficialista Claudia Sheinbaum.

Los manifestantes acudieron con camisetas blancas en las que se leía '#TodosSomosPJF' y 'El PJF trabaja para defender los derechos. Hoy nos toca defendernos para defenderte'.

Así mismo portaron carteles en los que se leía 'La ley sí es la ley', 'A mí no me eligió el pueblo, pero elegí trabajar para el pueblo', 'la independencia judicial no es un privilegio de los jueces es un derecho de los ciudadanos', entre otros eslogan.

Los trabajadores del Poder Judicial también replicaron este acto en otras plazas del territorio mexicano, siendo su tercera movilización nacional para demandar independencia judicial y la división de poderes, en un contexto de confrontación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha acusado a los jueces de ser corruptos, de ostentar privilegios y de frenar diversas políticas de su Gobierno. EFE

