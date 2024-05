VÍDEO: Irene Montero: "A los fascistas como Milei se les para con más derechos"

La secretaria Política de Podemos y cabeza de lista del partido a las elecciones europeas, Irene Montero, ha dicho que "a los fascistas" como el presidente de Argentina, Javier Milei, "se les para con más derechos". "A los fascistas como Milei se les para con más derechos", ha expresado la exministra de Igualdad este sábado en Santander, a preguntas de los periodistas con motivo de su participación en un acto de partido organizado por los comicios del próximo mes de junio. En concreto, antes de intervenir en el encuentro con militantes cántabros, Montero ha sido cuestionada por la polémica entre Milei y el ministro de Fomento, Óscar Puente, a raíz de unas declaraciones de este último sobre el mandatario argentino, y las posteriores respuestas de ambos países. En ese cruce, Milei ha dicho que el presidente Pedro Sánchez "tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia", tras lo cual el Ejecutivo español ha rechazado "rotundamente" esas críticas. Un asunto que Montero ha zanjado sentenciado que "a los fascistas como Milei se les para con más derechos", para referirse a continuación a otras recientes declaraciones de Puente sobre la inversión de "un fondo buitre" en España. "Nosotras necesitamos un gobierno que se preocupe por la gente y que salga de la parálisis y que, por tanto, tome medidas valientes para defender el derecho a la vivienda y no decir 'aquí hay negocio', sino 'aquí hay un derecho que tiene que ser garantizado'", y que tome medidas para defender los derechos feministas y para avanzar de forma valiente", ha defendido la extitular del Ministerio de Igualdad. A su juicio, en caso contrario, "los que son como Milei en España mandan aunque no gobiernen". "De hecho -ha lamentado-, ese golpismo judicial y mediático, esos reaccionarios, han estado a punto de tumbar a un presidente del gobierno". "Así que a ver si ya de una vez se dan cuenta de que hay que actuar, de que la respuesta no puede ser que se quede el presidente y se quede el 'lawfare'", ha insistido la candidata de Podemos al Parlamento europeo, partidaria de "actuar" y renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "sin el PP" y "ser valientes en medidas que permitan frenar a los fascistas y que no gobiernen pero tampoco manden". MIRAR A COLOMBIA Y ROMPER RELACIONES CON ISRAEL Por otro lado, Irene Montero ha instado a Pedro Sánchez a que "mire a Colombia y rompa ya las relaciones diplomáticas con el estado genocida de Israel", como ha hecho su homólogo Gustavo Petro. "España tiene que salir de la hipocresía", ha dicho. En su opinión, si el jefe del Ejecutivo nacional no da ese paso es porque "no quiere y prefiere seguir siendo cómplice, junto a Europa, de un genocida como (Benjamin) Netanyahu", primer ministro de Israel En otro orden de cosas, la secretaria Política de Podemos y cabeza de lista del partido en las votaciones de junio ha señalado que en esas elecciones se decide si Europa es "una potencia para la guerra o para la paz". En este sentido, ha cuestionado si el continente es una potencia que "abandona el estado de bienestar o sus principios fundacionales para retirar el dinero de los servicios públicos y meterlo en la escalada bélica". La exministra de Igualdad ha opinado que la Unión Europea tiene que seguir "defendiendo los derechos humanos y el antifascismo", porque así se logra "la paz". A su entender, es "muy preocupante" que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, "haya dicho hace poco que está dispuesta a pactar con la extrema derecha porque son fuerzas pro-guerra y pro-belicistas", ya que la "la excusa de la guerra está sirviendo para que en Europa se abra la posibilidad de que la extrema derecha además de mandar, que ya manda mucho, gobierne". De esta manera, ha destacado la necesidad de que haya "justicia social" y de que se acaben los conflictos armados, "particularmente el genocidio que el estado de Israel está llevando a cabo en el territorio palestino". "Cuando el dinero se destina a la guerra, se deja de destinar a la sanidad, a la educación o a las políticas contra la violencia de género", ha concluido. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/politica/867913/1/irene-montero-asegura-fascistas-milei-les-mas-derechos TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06