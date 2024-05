La directora del PMA constata ya una crisis de "hambruna en toda regla" en el norte de Gaza

La directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas, Cindy McCain, ha asegurado que el norte de Gaza ya es el escenario de una crisis de "hambruna en toda regla" que está bajando progresivamente hacia el sur del enclave, donde se refugian cientos de miles de desplazados por la fuerza. "Hay hambruna. Hay hambruna a gran escala en el norte, y está bajando hacia el sur", aseguró McCain en una entrevista concedida el viernes al programa Meet the Press, de la cadena estadounidense NBC. McCain matizó que sus palabras no constituyen una declaración oficial de la organización -- algo que implica un procedimiento burocrático -- pero defendió su conclusión a partir de "lo visto y lo experimentado" por los equipos de la agencia en Gaza, que "es un horror que cuesta mirar y que cuesta escuchar". La declaración oficial de hambruna implica no solo una evaluación por parte de la ONU, sino también del país donde está teniendo lugar la crisis, algo que el movimiento islamista Hamás, en principio, estaría capacitado para hacer a través de su Ministerio de Salud, aunque el proceso no está del todo definido. Para la declaración de hambruna es necesario el cumplimiento de tres requisitos: que al menos el 20 por ciento de los hogares enfrentan una falta extrema de alimentos, que al menos el 30 por ciento de los niños sufren desnutrición aguda y que al menos dos adultos o cuatro niños por cada 10.000 personas mueran cada día de hambre o enfermedades relacionadas con la desnutrición. El Ministerio de Salud de Gaza estima que una treintena de palestinos, 27 de ellos niños, han muerto de sed o por inanición desde el estallido de la guerra contra Israel.