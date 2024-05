La adaptación de la novela "Rabia" llega este sábado al Teatro de las Esquinas

El Teatro de las Esquinas de Zaragoza acoge este sábado una representación de la adaptación de la aclamada novela "Rabia", del argentino Sergio Bizzio. La obra homónima de Bizzio se convierte en un monólogo que es "una espiral claustrofóbica y de violencia latente", bajo la dirección de Claudio Tolcachir y Lautaro Perotti y la colaboración de María García de Oteyza y Mónica Acevedo, ha informado el Teatro de las Esquinas. "Rabia", que se representará este sábado, 4 de mayo, a las 20.00 horas, aborda la historia de un hombre que "se arriesga a vivir en el límite de lo imposible", corriendo todos los riesgos e incurriendo en "una inercia imparable que no tiene explicación y, al mismo tiempo, es inevitable". El director ha señalado que "Rabia" es uno de los proyectos que "toman el cuerpo de manera prácticamente obsesiva" y "no nos sueltan hasta poder ver la luz". "Desde que leí la novela, quedé atrapado por imágenes, sensaciones, instantes que me marcaron profundamente hasta que intuí que ese placer morboso que me provocaba revisitar la historia podía ser una ceremonia teatral única y fascinante", ha apuntado.