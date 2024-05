Courtois regresa a un once con Carvajal

Madrid, 4 may (EFE).- El portero belga Thibaut Courtois es titular por primera vez en la temporada, recuperado de dos lesiones de rodilla, en un once del Real Madrid ante el Cádiz con rotaciones masivas de Carlo Ancelotti, con la única presencia de Dani Carvajal, en la primera oportunidad de proclamarse campeón si vence y el Barcelona no lo hace en Montilivi ante el Girona.

Courtois pone fin a su larga esperada, lesionado por primera vez el 10 de agosto, con su reaparición el día que se cumplen once meses de su último partido oficial con el club blanco. Ancelotti alinea de inicio solamente a Carvajal de sus indiscutibles, tras perderse el lateral el partido europeo en Múnich ante el Bayern por sanción.

El Real Madrid comienza el partido con: Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Fran García; Camavinga, Modric, Ceballos, Güller; Brahim y Joselu.