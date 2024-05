Chanel volverá a Eurovisión para actuar en la primera jornada del festival el próximo 7 de mayo en Malmö (Suecia)

La cantante y representante de España en Eurovisión de 2022, Chanel, actuará como invitada en la primera semifinal de Eurovisión en Malmö (Suecia) el próximo martes 7 de mayo junto a dos compañeros que también pasaron por el certamen, Eleni Foureira, representante de Chipre en 2018 y Eric Saade, de Suecia en 2011. Chanel, Eleni Foureira y Eric Saade, acompañados por 24 bailarines, actuarán y representarán en el escenario el eslogan "United by music" de esta 68ª edición de Eurovisión, que se celebra este año el 7 y 9 (semifinales) y sábado 11 (la final), según indica RTVE, que destaca que la presencia de los tres artistas que pasaron por Eurovisión en anteriores ediciones "demuestra" cómo su participación en el certamen les ha permitido consolidar sus carreras. Demostrarán "cómo los artistas que pasan por el certamen musical más importante del mundo pueden tener grandes carreras, ya que los tres obtuvieron un gran número de seguidores por todo el mundo tras representar a sus países en el Festival de la Canción sin necesidad de ganar el concurso", remarca RTVE. Según el director y guionista del Festival de la Canción de Eurovisión 2024, Edward af Sillén, se quiere "comenzar la edición de este año con un gran número pop que muestre el inmenso amor de Suecia por esta competición y demuestre cómo todos estamos unidos por la música. Tres fantásticos artistas en vivo de todos los rincones de Eurovisión, que tal vez no hayan ganado el oro, pero quien se ganó los corazones de la audiencia. Este número elevará el listón durante toda la semana y esperamos que a la audiencia le encante". Chanel fue la ganadora del Benidorm Fest inaugural y en el Festival de Eurovisión de Turín de 2022 quedó en tercer puesto con su canción SloMo. La canción le dio a España la puntuación más alta de todos los tiempos: 459 puntos, logrando así el mejor resultado en el Festival de Eurovisión desde 1995. RTVE indica que desde su debut en Eurovisión, Chanel ha logrado más éxitos en España, con artistas como Loka y Clavaíto, este último superó la marca de los 100 millones en Spotify. En enero de 2024, Chanel lanzó su álbum debut ¡Agua!, que alcanzó el número uno en España. Eleni Foureira terminó subcampeona en el Festival de la Canción de Eurovisión 2018 con su canción Fuego y le dio a Chipre su mejor resultado hasta la fecha y también su mayor puntuación, con 436 puntos para lograr el segundo lugar. Desde su estancia en Lisboa, ha publicado un álbum, un EP y ha conseguido grandes éxitos como Temperatura, Oh Mami y El Teléfono. Por su parte, Eric Saade consiguió para Suecia una medalla de bronce en el Concurso de 2011 con su canción Popular resultó. Desde el Festival de Eurovisión, Eric ha lanzado tres álbumes, ha realizado numerosas giras por Escandinavia e incluso participó en el Festival la última vez que fue en Malmö, en 2013, cuando fue anfitrión de la Green Room.