Viernes, 3 de mayo de 2024 (11.00 GMT)

PANAMÁ ELECCIONES

Supremo de Panamá declara constitucional la candidatura electoral del delfín de Martinelli

Ciudad de Panamá (EFE).- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá declaró este viernes que "no es inconstitucional" la decisión del pasado 4 de marzo del Tribunal Electoral (TE) de designar como candidato presidencial a José Raúl Mulino, favorito en los sondeos para las elecciones generales del domingo, en sustitución in extremis del expresidente Ricardo Martinelli, que fue inhabilitado tras ser condenado a más de diez años de prisión. "El pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que no es inconstitucional" la decisión del Tribunal Electoral del pasado 4 de marzo, informó en una declaración la magistrada presidenta de la CSJ, María Eugenia López Arias.

ISRAEL PALESTINA

Al menos 6 muertos, entre ellos 4 niños, en un bombardeo israelí contra un edificio en Rafah

Jerusalén (EFE).- Al menos seis palestinos murieron anoche, de ellos cuatro niños, en un nuevo ataque aéreo israelí contra un edificio residencial en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, convertida en el último refugio para los desplazados del norte, informó este viernes la agencia de noticias palestina Wafa. Sus muertes se suman a los más de 34.600 fallecidos en el enclave desde que empezó la guerra el pasado octubre, que ha causado alrededor de 77.800 heridos, según datos del Ministerio de Sanidad gazatí del Gobierno de Hamás. Ningún conflicto ha causado un nivel de destrucción similar al de Gaza desde la Segunda Guerra Mundial, informó este viernes Naciones Unidas, que estimó que la reconstrucción de posguerra podría costar hasta 50.000 millones de dólares.

ISRAEL PALESTINA

Fiscal de la CPI alerta que "amenazas" a la Corte son "delito" y socavan imparcialidad

La Haya (EFE).- El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, advirtió este viernes de que las amenazas con "represalias" que se están lanzando contra el tribunal y su personal socavan la "independencia e imparcialidad" de su trabajo y "pueden constituir un delito contra la administración de justicia". El fiscal exigió en un comunicado que "todos los intentos de impedir, intimidar o influir indebidamente en sus funcionarios cesen de inmediato" y advirtió de que amenazar al tribunal puede "constituir un delito contra la administración de justicia bajo el artículo 70 del Estatuto de Roma", el tratado fundacional de la CPI.

UCRANIA GUERRA

Zelenski informa del curso de la guerra a Cameron y pide que ayuda británica llegue pronto

Kiev (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha recibido en Kiev al ministro británico de Exteriores, David Cameron, a quien ha informado sobre la situación en el frente y ha pedido que el nuevo paquete de ayuda militar a Kiev anunciado por Londres la semana pasada llegue "lo antes posible" a Ucrania. "Antes que nada, vehículos blindados, munición y misiles de varios tipos", agregó el jefe del Estado ucraniano sobre el material incluido en el paquete que Kiev necesita con más urgencia. Esta nueva ayuda británica llega en un momento particularmente difícil en el campo de batalla para Ucrania, que en las últimas semanas ha tenido que ceder terreno en la región oriental de Donetsk debido a la superioridad enemiga en personal y munición para artillería.

UCRANIA GUERRA

Rusia tacha de peligrosas las declaraciones de París y Londres sobre el conflicto ucraniano

Moscú (EFE).- Rusia calificó este viernes de peligrosa la "escalada verbal" de París y Londres sobre el conflicto en Ucrania y advirtió de que esta puede suponer una amenaza para toda la arquitectura de la seguridad europea. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aludió en su rueda de prensa telefónica diaria a las declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, sobre la posibilidad de enviar tropas a Ucrania, y las del jefe de la diplomacia del Reino Unido, David Cameron, acerca de que las tropas ucranianas tienen derecho a emplear armas británicas para atacar el territorio de Rusia. "Seguimos esto atentamente. Continuamos y continuaremos nuestra operación militar especial (en Ucrania) hasta alcanzar todos los objetivos fijados", puntualizó.

R.UNIDO ELECCIONES

Starmer pide a Sunak que convoque elecciones tras el avance laborista en las municipales

Londres (EFE).- El jefe de la oposición en el Reino Unido, el laborista Keir Starmer, instó este viernes al primer ministro, Rishi Sunak, a convocar de inmediato elecciones generales que permitan al país "pasar página", tras el desplome del voto conservador en los comicios parciales celebrados ayer. En una intervención en Blackpool (noroeste), donde los laboristas arrebataron el escaño de esa circunscripción a los 'tories', Starmer calificó ese resultado de "histórico" y consideró que envía un mensaje directo -pues se elegía a un diputado en la Cámara de los Comunes- a Sunak. "No ha sido un pequeño mensaje, ha sido un grito de Blackpool, que habla por todo el país. Después de 14 años de fracaso y declive, tenemos que pasar página y abrir una nueva era con el laborismo", proclamó Starmer ante sus seguidores.

LIBERTAD DE PRENSA RSF

RSF alerta de las presiones políticas y de la escasa protección a periodistas palestinos

París (EFE).- Gobiernos de todo el mundo presionan cada vez más a los periodistas cercenando la libertad de prensa a escala global, según Reporteros Sin Fronteras (RSF), que reprocha a la comunidad internacional no haber hecho lo suficiente para proteger a los periodistas de Gaza, donde ha muerto ya más de un centenar. En su clasificación anual de 2024, que evalúa la situación en 180 países, difundida este viernes con motivo del Día Mundial de la Libertad de la Prensa, "RSF observa un deterioro preocupante del apoyo y del respeto a la autonomía de los medios de comunicación y un agravamiento de las presiones ejercidas por los Estados o por otros actores políticos". EEUU ha caído 10 puestos, hasta el 55 (grado "problemático", el tercero de cinco), por la situación de precampaña, y Argentina 26, hasta el puesto 66.

UE DESEMPLEO

El paro de la eurozona cayó en 94.000 personas en marzo

Bruselas (EFE).- El número de desempleados en la eurozona cayó en 94.000 personas en marzo con respecto a febrero, si bien la tasa de paro permaneció estable en el 6,5 %, informó este viernes la oficina de estadística comunitaria, Eurostat. En el conjunto de la Unión Europea (UE), el desempleo entre febrero y marzo de este año disminuyó en 74.000 personas, mientras que la tasa de paro descendió hasta el 6 % en el tercer mes de 2024, frente al 6,1 % del segundo. Eurostat estimó que el pasado marzo había 13,3 millones de personas desempleadas en la UE, de los que 11,1 millones se encontraban en el área del euro. España fue el Estado miembro de la UE con la mayor tasa de paro en marzo de 2024, pues se situó en el 11,7 %.

KENIA INUNDACIONES

Ascienden a 210 los muertos por las devastadoras inundaciones en Kenia

Nairobi (EFE).- El número de muertos por las devastadoras inundaciones causadas por las lluvias torrenciales que golpean Kenia desde mediados de marzo ascendió a 210, mientras unas 165.500 personas se han visto desplazadas, informó este viernes el Ministerio keniano del Interior. El balance total de fallecidos aumentó después de que se confirmaran 22 muertos más en las últimas 24 horas. Asimismo, los heridos y desaparecidos se mantienen en 125 y 90, respectivamente, y un total de 196.000 se han visto afectadas por las inundaciones en todo el país, inmerso en la temporada larga de lluvias, que ha golpeado especialmente al centro, sur y oeste de su territorio.

CHINA ESPACIO

Despega la sonda china Chang’e 6 para recoger muestras de la cara oculta de la Luna

Pekín (EFE).- La sonda lunar china Chang’e 6 despegó con éxito este viernes con el objetivo de recolectar muestras de la cara oculta de la Luna por primera vez en la historia. Un cohete portador Larga Marcha-5 Y8 impulsó sin problemas a las 17.27 hora local (10.27 GMT) la nave espacial desde el sitio de lanzamiento de Wenchang, en la provincia meridional de Hainan. Esta misión tiene como objetivo principal convertirse en la primera en recolectar muestras de la cara oculta de la Luna, una región apenas explorada que ha despertado gran interés en la comunidad científica internacional. EFE

