Podemos censura que Casa Real "dé alas al discurso de Vox" con la distinción a la 'Acadèmi de sa Llengo Baléà'

Podemos ha asegurado que Casa Real "ha dado alas al discurso de Vox" al concederle el título de 'Real' a la 'Acadèmi de sa Llengo Baléà' y ha reprochado que una institución "rancia", "antidemocrática" y que "no ha votado nadie", se haya puesto "del lado de la ultraderecha". Con estas palabras se ha expresado la coordinadora de la formación en Baleares, Lucía Muñoz, quien ha avanzado que Podemos ha solicitado en el Congreso de los Diputados los informes en los que Casa Real se ha basado para darle esta distinción, según ha explicado a través de una nota de prensa. Muñoz ha calificado de "lamentable" esta medida y ha aseverado que "no se sostiene sobre ningún argumento histórico o científico", por lo que ha exigido "transparencia" a Casa Real. Asimismo, ha cargado contra la figura del Rey al considerar que "tendría que abstenerse de hacer política" pero, a su juicio, "desgraciadamente ya ha demostrado en numerosas ocasiones su irresponsabilidad y su voluntad de politizar su cargo, siempre del lado de las facciones más ultra del país". Además, ha sostenido que la sociedad "ya tiene suficiente" con tener que "aguantar" una monarquía en pleno siglo XXI, como para que "encima sea incapaz de mantener la neutralidad que exige su cargo". Desde su punto de vista, la Casa Real ha dado "alas a los discursos de Vox que ahora quiere continuar su guerra abierta contra el catalán al atacar el Estatut d'Autonomia", ha alegado. En ese sentido, ha remarcado que Podemos defiende el Estatut y las instituciones lingüísticas que "verdaderamente investigan, preservan y hacen un trabajo de promoción y dinamización de la cultura y la lengua" y ha asegurado que el consenso en Baleares "está claro". Por todo ello, Muñoz ha hecho también un llamamiento a la movilización y a la participación masiva en la protesta convocada por la Obra Cultural Balear para este domingo, que culminará con una manifestación a las 18.00 horas en la plaza Mayor de Palma, donde llegará también la llama del 'Correllengua', por lo que ha pedido acudir para "gritar juntos 'Sí a la lengua'" y decirle al Rey, a la presidenta del Govern, Marga Prohens, y Vox que "la lengua y la cultura no se tocan".