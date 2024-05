Marta de Pablo se reafirma en que Edmundo Arrocet le fue infiel a Teresa Campos con ella

Nuevo frente abierto para Edmundo Arrocet. En el punto de mira tras la entrada en escena de sus hijas Gabriela -que se ha sentado en el plató de '¡De Viernes!' para cargar contra Terelu y Carmen Borrego- y Estefanía -que alejada de los focos hasta ahora ha escrito una durísima carta arremetiendo contra la "telebasura" que tiene audiencia gracias a su padre, al que define como un roble en mitad de un vertedero-, ha salido a la luz una infidelidad a María Teresa Campos que sin duda recrudecerá su guerra contra las hijas de la recordada presentadora. A pesar de que Bigote ha asegurado en más de una ocasión que nunca engañó a Teresita, Marta de Pablo ha roto su silencio y asegura todo lo contrario. La que fuera azafata del 'Un, dos, tres' ha dado un paso al frente y ha revelado en 'TardeAR' la relación que mantuvo con el humorista cuando este era pareja de la veterana comunicadora. "Nos hemos estado viendo toda la vida. Teníamos una amistad maravillosa. Me dejó prendada. Retomamos nuestra relación y nos dejamos llevar" ha relatado la presunta examante del chileno, que le dijo que había dejado a Teresa Campos. "Lo de la fidelidad no va con él. Era un viva la virgen total y siempre lo será" ha revelado. Según ella, Edmundo decía que la periodista "era muy celosa" y que estaba "mal" con ella, "que no podía más". "La quería mucho pero había cosas... cosas que podemos imaginar un poco todos. Se quejaba de las hijas. Pero tiene derecho" ha apuntado, convencida de que no fue la única con la que fue delseal a Teresa: "Cuando estuvimos juntos no me dio mi sitio. Era una más" ha reconocido, dispuesta a desenmascarar al cómico. "Lo que he dicho es mi verdad y no tengo miedo de que me pueda demandar porque Bigote viene de una época en la que eso era lo normal. Una época en la que la gente, los hombres, incluso casi presumían de ello. Lo daban por hecho. Y presumían de... Yo sé que decirle a mi mujer, sé que decirle a mi amante, sé que... como tener a los niños todo organizado. Los hombres de antes eran capaces de sentir mucho por muchas personas" ha afirmado ante las cámaras de Europa Press tras su entrevista en 'TardeAR'. Y aunque Edmundo fue infiel a María Teresa con ella, Marta de Pablo justifica que "él lo estaba pasando mal con ella". "Lo dejaron muchas veces. Con Lo cual, él puede ser que piense que en ese momento no estaban juntos, o a lo mejor lo habían dejado ese día y al día siguiente volvieron a salir, y a lo mejor fue a mí a quien me molestó" confiesa dejando entrever que a lo mejor sus encuentros tuvieron lugar cuando la pareja no estaba bien. "Yo me sentí un poco utilizada por él. Uno es víctima de sus propias debilidades. Habíamos sido pareja y cuando has querido mucho a una persona es normal que queden cosas, quede amor, quede algo, y es fácil que la llama se encienda si no has tenido un final dramático" asegura. Sobre qué le contaba Edmundo sobre su relación con Teresa, Marta de Pablo desvela que se "quejaba" de ella, "pero como te puedes quejar de tu pareja cuando tienes un momento difícil". "Yo también la criticaría en el sentido de ser acaparadora, pero siendo como él era que le gustaba mucho las mujeres es normal que ella se sintiera así" apunta, convencida de que la periodista pensaba que ella "sería capaz de cambiar" al chileno. Sin embargo, sí sostiene que él intentó tener buena relación con las hijas de la presentadora, Terelu y Carmen aunque no fue algo sencillo porque "todos tienen personalidades muy fuertes, son muy difíciles todos".