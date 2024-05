Rueda constata el peso de las pesqueras gallegas en La Patagonia y abre canales de contacto con autoridades locales

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, continúa su primer viaje al extranjero del nuevo mandato, en Argentina, y este jueves ha aprovechado para constatar el "importante" papel de las factorías pesqueras gallegas ubicadas en La Patagonia, y para ratificar la apertura de "canales de contacto" tanto con las empresas como con autoridades locales. Así, acompañado del conselleiro do Mar, Alfonso Villares, la primera parada de esta jornada del mandatario gallego ha tenido lugar en Puerto Madryn, donde, acompañado del conselleiro do Mar, Alfonso Villares, ha visitado la empresa Conarpesa. A continuación, han acudido a la planta de Iberconsa Argentina y a las instalaciones de Estrella Patagónica. En esta planta, precisamente, Rueda ha tenido ocasión de reunirse con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Al término, el presidente ha atendido a los medios y ha enfatizado que las visitas de este jueves le han permitido "confirmar" la relevancia del papel de las empresas gallegas en Patagonia y Argentina, "creando miles de puestos de trabajo, totalmente establecidas e integradas" en la economía local al tiempo que exportan a Europa y otras partes del mundo. En este sentido, ha incidido en que uno de los objetivos de su viaje es, precisamente, dar visibilidad a la importancia de estas empresas, de las que también ha destacado una "magnífica relación" con las autoridades locales, como pudo constatar en su encuentro con el gobernador de Chubut. "Me decía ahora que son empresas fundamentales en la economía de esta zona de la Patagonia argentina", ha explicado, al tiempo que se hacía eco del compromiso de este con "intentar dar las máximas facilidades posibles" para favorecer el asentamiento de estas firmas en el territorio y que "sigan creando riqueza". OFERTA DE COLABORACIÓN Según ha explicado, el gobernador de Chubut le ha ofrecido colaboración. De hecho, ha enfatizado que es bueno establecer "canales" de diálogo, "conocerse personalmente, cuando hay intereses comunes". No en vano, ha remarcado que existe un "interés común": las autoridades australes buscan que se instalen más empresas y a Galicia le beneficia para que también llegue a la comunidad "la riqueza" que generan. "Llevo una magnífica impresión. Son empresas muy importantes y, por qué no decirlo, son también motivo de orgullo. Es un motivo de orgullo, es un orgullo saber que tan lejos de Galicia, de nuestra tierra, hay presencia gallega consolidada", ha remarcado. CANALES DE CONTACTO En su intervención, a preguntas de los periodistas, ha explicado que, tras las "dificultades" a principio de año --en relación a la reforma que planteaba el presidente argentino, Javier Milei, y que amenazaba a las pesqueras gallegas en Argentina, posteriormente rectificada-- este encuentro también sirvió para hablar de esa situación y ver que "todo está encauzado para tener solución". También ha servido, ha añadido para "hacerles saber" que en la Xunta tienen "un canal institucional abierto" para sus demandas y los retos que tienen que abordar. Tras abordar la cuestión con el gobernador de Chubut, ha destacado que los gobernadores jugaron un papel "importante" a la hora de "representar los intereses de que las empresas gallegas siguiesen aquí y no tuviesen dificultades". "Le he transmitido que queda estabilizado el canal para cualquier cosa que estime conveniente que nosotros traslademos también a nuestro Gobierno central, cualquier alianza para hacer fuerza política en cuestiones que nos interesan a los dos", ha reivindicado. Y ha concluido reiterando el mensaje de que es importante "conocerse personalmente, hablar y, a partir de ahí, dejar canales de contacto". Rueda finalizará su agenda de este jueves a las 20,00 horas (hora local), cuando visitará el centro gallego de Comodoro Rivadavia acompañado del conselleiro do Mar, Alfonso Villares, y del secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda.