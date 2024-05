Ciudad de Buenos Aires planea volver al mercado internacional de deuda tras 8 años de aislamiento

(Bloomberg) -- La ciudad de Buenos Aires planea reunirse con inversores globales la próxima semana, en momentos en que estudia vender bonos en dólares en el extranjero por primera vez en ocho años, según personas familiarizadas con el tema.

Representantes de la capital argentina visitarán Nueva York y Londres para sostener, a partir del lunes, una ronda de reuniones con inversores que no implica que haya una transacción involucrada o en camino, según las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque las reuniones no son públicas. La gira está siendo organizada por HSBC Holdings Plc.

Representantes de la ciudad declinaron hacer comentarios y HSBC no respondió a mensajes solicitando comentarios.

Los funcionarios de finanzas de la ciudad proporcionarán una visión crediticia general mientras tantean la demanda para una potencial venta de bonos, según las personas. Buenos Aires evalúa emitir deuda para refinanciar un bono de US$890 millones con vencimiento en 2027. Un pago de US$330 millones en capital e intereses vence en junio de 2025.

La ciudad más rica de Argentina tiene uno de los perfiles crediticios más sólidos de todos los emisores de bonos cuasi soberanos del país y ha evitado los numerosos defaults que han afectado a la nación sudamericana. Los valores con vencimiento en 2027, que cotizan a alrededor de 97,5 centavos de dólar, rinden unos 377 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro estadounidense.

La ciudad es independiente de las provincias argentinas, incluida la provincia de Buenos Aires, que enfrentan una fuerte presión financiera. El presidente Javier Milei cortó las transferencias de fondos federales a las provincias y el Congreso aún no ha aprobado un impuesto a las ganancias que aportaría nuevos ingresos.

La pequeña provincia de La Rioja ya cayó en default y actualmente está inmersa en una batalla legal con sus acreedores en Nueva York.

El viaje se produce tras una ola de ventas de deuda corporativa de empresas argentinas, entre ellas las petroleras YPF SA y Pan American Energy LLC. Otras compañías de energía, como MSU Energy SA y Transportadora de Gas del Sur SA, están explorando una nueva ventana para emitir en el mercado internacional.

Las ventas reflejan cómo los inversores se están sintiendo cada vez más cómodos con la apuesta de Milei de transformar radicalmente la economía del país, lo que ha impulsado los precios de los bonos soberanos a niveles no vistos desde la última reestructuración.

