Romia Belluscio: desde su enfermedad hasta el concurso de Zayra Gutiérrez en 'Supervivientes'

Romina Belluscio anunció hace unos meses a través de sus redes sociales que padece la enfermedad de Lyme, una enfermedad que "se contagia por la picadura de una garrapata infectada con la bacteria de la borrelia" y que ya está dejando atrás gracias al tratamiento al que ha estado sometida durante años. Hace unos días hablamos con la colaboradora de televisión y le preguntamos por ello. Nos confesó que "estoy muy bien", pero que "sigo con el tratamiento, pero bueno, estoy bastante bien". Viviendo uno de sus mejores momentos, también nos desveló cómo es Guti como papá y, deshaciéndose en elogios, nos comentaba que "es muy entregado, juega mucho con ellos y disfruta mucho el tiempo porque ahora puede tener más tiempo para estar con sus hijos y eso es algo que él agradece". Eso sí, aunque la faceta de padre es insuperable, la de abuelo también... pero no le gusta que le llamen así: "Esa palabra no la pronuncia no, es algo que no dice. Pero bien, amamos al bebé, la verdad". Por último, también le preguntamos si han seguido en casa el concurso de Zayra Gutiérrez en 'Supervivientes 2024' y nos desvelaba que "lo veíamos muchísimo cuando estaba ella, claro, la vimos y lo sufrimos cuando la vimos mal. Así que ya estando aquí, estamos más tranquilos".