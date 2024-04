Alba Carrillo, en búsqueda de un nuevo amor tras su ruptura con Álex Coves: "Hay muchos hombres"

El amor a veces es complicado, y si no que se lo digan a Alba Carrillo. La colaboradora de televisión sigue en búsqueda de su hombre ideal, y a pesar de que creía haberlo encontrado con Álex Coves, parece que la cosa no ha salido bien. La modelo conoció al empresario el pasado verano y desde entonces ha compartido publicaciones en su perfil de Instagram festejando su amor por todo lo alto, pero sin embargo, parece que no ha podido ser. La colaboradora confesaba su ruptura hace unas semanas, confesando que "bien no estoy" y que su ruptura se debe a "cosas que pasan", pero que "no ha sido una cosa tormentosa, lo que pasa que está siendo algo complicado". Con motivo de la presentación de la línea de cosméticos de su gran amiga y compañera de 'Bake Off: Famosos al horno', Rocío Carrasco, Alba ha reaparecido y nos ha desvelado que sigue abierta al amor. Es más, la exmujer de Feliciano López ha asegurado que a la boda de la hija de Rocío Jurado con Fidel Albiac irá acompañada: "Yo ya le he dicho a Rocío, digo, yo a tu boda voy a ir acompañada. Entonces, claro, ¿sabemos cuándo es? No, por eso me tengo que dar prisa, cada día cuenta. Conozco a todo el mundo, no me importaría, pero voy a ir acompañada". Además, la modelo ha confesado que se encuentra bien tras su ruptura: "Estoy feliz, contenta porque tengo proyectos profesionales, amigos que me quieren, mi familia maravillosa, entonces, y bueno, pues muy bien, y hay muchos hombres". Una vez superado, incluso ha querido bromear con el tema, confesado que sus amigas le están buscando nuevo novio: "Me ha dicho que tiene un amigo que le gusta para mí, ahora está todo el mundo ya, digo, jolín, venga, venga, pero no digas, tengo un amigo, materialicémoslo, dame los teléfonos, intercambiemos información. Así que, ya os contaremos, bodas, amores y de todo, este año viene fuerte". Finalmente, Alba ha confesado que envidia la relación que mantienen Rocío y Fidel: "Para mí es una de las, de mis ideales, ¿no? Digo, joder, ojalá tener algo como lo que tienen ellos, tranquilo, desde la paz, reposado, feliz, así que...". Carrillo explica cómo ve a su amiga en este momento: "Está guapísima, es que está renacida, o sea, con ganas de vivir, de disfrutar y de cuidarse también, claro, es súper importante".