Joaquín Bohórquez Ruiz-Mateos e Isabel García-Morales Merino se dan el 'Sí, quiero' en Plasencia

La Catedral de Plasencia ha sido testigo este sábado 27 de abril de una ceremonia matrimonial de lo más emotiva. La familia Ruiz-Mateos se ha vestido de gala para ser testigos del juramento de amor de uno de los nietos de José María Ruiz-Mateos, Joaquín Bohórquez Ruiz-Mateos con Isabel García-Morales Merino. A pesar de las condiciones climáticas que había para hoy, finalmente el tiempo ha respetado la ceremonia matrimonial y en las inmediaciones de la catedral hemos visto a unos 300 invitados aproximadamente que no han querido perderse este eventazo. El novio ha llegado acompañado por su madre, Patricia Ruiz-Mateos, mostrándose serio ante las cámaras de los medios de comunicación. En cambio, su madre sí que ha asegurado no estar nada nerviosa ante el momento más importante de la vida de su hijo. La matriarca del clan también se ha dejado ver por ahí, tanto a la entrada como a la salida de la catedral ha hablado para los medios y ha asegurado que tenía muchas ganas de esta boda porque es su nieto, pero sin embargo confesaba que "no estoy nerviosa". Por último, pletórica y de lo más sonriente, la novia llegaba con un traje en color blanco roto de Navascués, un diseñador madrileño, luciendo una tiara familiar, mantilla y una impresionante cola que le ha dado algún problema en la entrada a la catedral. Acompañada por su padre, Jorge García-Morales, aseguraba estar "un poquitín nerviosa".