Alexia Pla, su papel protagonista en la última y especial celebración familiar de Joaquín Prat

Presumiendo de su unión y de la maravillosa relación que mantienen, la familia Prat se ha reunido este fin de semana en Barcelona para celebrar un acontecimiento muy especial para Alejandra Prat y Juan Manuel Alcazar, la Confirmación de sus hijos Adriana y Alejandro, de 15 y 14 años respectivamente. Como no podía ser de otra manera, a la reunión del mediático clan no han faltado ni la orgullosa abuela, Marianne Sandberg -viuda del inolvidable Joaquín Prat-, ni los hermanos de la colaboradora de 'Vamos a ver', Joaquín y Andrea Prat. Una celebración que ha tenido lugar en una iglesia cercana al domicilio de Alejandra, y que ha continuado posteriormente en un restaurante de la playa, donde han disfrutado de una tranquila comida en familia de la que la menor de los hijos del presentador de 'El Precio justo', Andrea -que también es periodista- ha compartido los mejores momentos a través de sus redes sociales. Y gracias a su carrusel de imágenes hemos visto la preciosa familia que ha formado junto a Jacobo Millán, con el que tiene tres hijos, Mauro (6), Hugo (5) y la pequeña Gala, que en agosto cumplirá un añito. Precisamente con la pequeña en brazos aparece en una de las instantáneas un sonriente Joaquín Prat, que atraviesa uno de los momentos más dulces de su vida a todos los niveles. Y es que si en lo laboral 'Vamos a ver' lidera las mañanas televisivas, en lo personal está enamoradísimo de Alexia Pla, con la que mantiene una discreta relación desde verano de 2022. Demostrando que es una más en la familia y que ha encajado a la perfección no solo con sus cuñadas sino también con sus sobrinos, la novia de Joaquín ha ejercido de madrina de Confirmación de una de las grandes protagonistas del día, Adriana. Un honor que ha compartido a través de un storie publicado en su cuenta de Instagram junto a la niña, gracias al que hemos podido ver el look que Alexia ha elegido para la ocasión. Un elegantísimo mono negro de manga larga con volantes en el hombro con ribete ancho en blanco. Rivalizando en estilo con la pareja de su hermano, Alejandra, que ha lucido un traje de chaqueta en color blanco con pantalón acampanado y foulard gris al cuello.