Crónica del Real Sociedad - Real Madrid, 0-1

El Real Madrid ha ganado este viernes por 0-1 en su visita a la Real Sociedad, gracias a un gol de Arda Güler, en el partido inaugural de la jornada 33 de LaLiga EA Sports, última cita antes de que los merengues disputen en Múnich (Alemania) la ida de las semifinales de la Champions League frente al FC Bayern. En el Reale Arena, empezaron los locales más entonados por obra de Javi Galán desde el lateral izquierdo. Un centro suyo en los primeros minutos no fue atrapado por el guardameta merengue Kepa Arrizabalaga, aunque sin consecuencias, y luego el mismo Galán buscó con otro centro a pie cambiado el remate de Take Kubo de cabeza, que tampoco llegó. El propio Kubo protagonizó una ocasión de gol al cuarto de hora de partido. Después de que Ander Barrenetxea robase el balón a Güler, en posible falta, hizo un eslalon en la frontal del área rival y pasó hacia la banda izquierda, donde apareció el japonés a la carrera para disparar raso y con la zurda, acción desviada por Kepa a córner. La intensa lluvia que caía sobre San Sebastián no asustó al equipo 'txuri-urdin', que siguió buscando la portería ocupada por Kepa. En el 21', un forcejeo de Mikel Oyarzabal dentro del área madridista quedó en nada, y luego él regateó a dos defensas en la frontal hasta pasar a Beñat Turrientes, cuyo derechazo posterior se marchó por encima del larguero. Paradójicamente, fue el preludio del 0-1. Cerca de cumplirse media hora de encuentro, Aurélien Tchouameni desde la medular del campo abrió en largo hacia el costado derecho. Habiendo cogido la espalda a Galán, por ahí asomó Dani Carvajal, que a la carrera y al primer toque centró raso; la pelota se paseó el área, Igor Zubeldia no alcanzó a despejar y Güler remató con la zurda, también de primeras, y batió a Álex Remiro. Al poco de sacar de centro, la Real Sociedad respondió por obra de Oyarzabal, cuyo tiro ajustado al poste derecho fue repelido por Kepa, a un palmo del césped. En la siguiente jugada, Tchouameni perdió el balón ante la presión de Barrenetxea en el borde del área propia y eso forjó el empate momentáneo de la Real Sociedad, anulado a instancias del VAR. El árbitro principal, José Luis Munuera Montero, no había señalado falta en el robo de Barrenetxea, el cual precedió a un primer disparo de Oyarzabal y en su rechace a otro raso de Kubo, éste sí acertado. Pero la revisión televisiva por parte del 'trencilla' hizo que corrigiera su decisión, decretando esa protestada falta sobre Tchouameni. Aunque no hubo más sobresaltos hasta agotarse la primera mitad, los pupilos de Imanol Alguacil regresaron de vestuarios con ímpetu. En su primer ataque, Turrientes aprovechó un pase al borde del área merengue y voleó con fuerza al lado derecho de la portería; Kepa, de nuevo bien posicionado, intervino con destreza para mandar el esférico a córner. El tiempo transcurrió con calma chicha y el equipo entrenado por Carlo Ancelotti impuso su ritmo, a lo que tardaron en contestar los locales. Fue en el minuto 73, merced a un disparo lejano de Mikel Merino que tropezó en un zaguero del Real Madrid; el balón cayó a pies de Oyarzabal, que marcó con un sutil toque, pero en posición de fuera de juego. El carrusel de cambios, con Ancelotti quizá pensando ya en Múnich, apagó un partido que vivió su ultimísimo susto en una ocasión de los visitantes, con Eduardo Camavinga poniendo en apuros a Remiro con un zurdazo. Este triunfo sirvió al equipo merengue para alcanzar los 84 puntos, muy cerca de proclamarse campeón. Por su parte, la Real Sociedad se quedó con 51 puntos, todavía en un sexto lugar amenazado por Betis (48 pts.) y Valencia (47 pts.), séptimo y octavo respectivamente. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: REAL SOCIEDAD, 0 - REAL MADRID, 1 (0-1, al descanso). --ALINEACIONES: REAL SOCIEDAD: Remiro; Odriozola (Elustondo, min.75), Zubeldia, Le Normand (André Silva, min.89), Galán; Turrientes (Zakharyan, min.67), Zubimendi, Merino, Barrenetxea (Becker, min.75); Kubo y Oyarzabal. REAL MADRID: Kepa; Carvajal, Militão, Nacho, Fran García (Camavinga, min.76); Tchouameni, Ceballos (Valverde, min.68), Modric (L.Vázquez, min.84); Brahim (Rüdiger, min.76), Güler (Vinícius, min.68) y Joselu. --GOL: 0-1, min.29: Güler. --ÁRBITRO: Munuera Montero (C. Andaluz). Amonestó con tarjeta amarilla a Le Normand (min.40), Zubeldia (min.70) y Merino (min.87) por parte de la Real Sociedad, y a Güler (min.16), Fran García (min.56), Tchouameni (min.83) y Nacho (min.88) en el Real Madrid. --ESTADIO: Reale Arena, 37.109 espectadores. --INCIDENCIAS: En los prolegómenos del partido, se otorgó al exfutbolista David Silva la insignia de oro y brillantes de la Real Sociedad.