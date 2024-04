Así fue la declaración de Inmaculada Casal y María del Monte ante el juez

'¡De viernes!' ha conseguido una de las exclusivas más sonadas en los últimos tiempos: las declaraciones de María del Monte, Inmaculada Casal y Antonio Tejado ante el juez tras el robo que sufrió la pareja el pasado mes de agosto. Ha sido el periodista Nacho Abad quien ha llevado las imágenes al programa, quien también ha estado en plató para hablar de este tema. En dicho material hemos podido oír por primera vez a la cantante hablar del asalto que sufrió en su domicilio. En su declaración, María cuenta que fue "sobre las cuatro y media se produce un ruido que yo no oigo", pero sin embargo "me despierta ver a Inmaculada intentando sacar a una persona del dormitorio". En cuanto a las personas que entran en su casa, identifica a cuatro o cinco y "noto que hay un acento tosco, son españoles, andaluces, pero con una manera ruda de hablar, a excepción de uno que califico con acento ruso porque se me dirige y me dice 'tienes tres minutos para abrir la caja'". Por su parte, Inmaculada le confesaba al juez que le despertó un gran ruido "como si una estantería se cayese" y de repente "veo a mi hija, la cogen y dije 'a mi hija, no'". Fue en ese momento cuando "me cogieron pro los dos brazos, me tumbaron en la cama y me dijeron 'esto es un robo, quédate ahí'". Unas imágenes de lo más escalofriantes en las que la periodista, desahogándose ante juez, hace multitud de aspavientos y alza la voz para explicar el terror que vivió aquella noche cuando entraron en casa. María también le relató al juez cómo quedó con su sobrino al día siguiente. La cantante cuenta que "hablo con él y quedo con él" ese 24 de agosto, pero "le digo que 'llego tarde, que me lo de mañana por la mañana'". A la mañana siguiente, Antonio se pone en contacto con su tía y le dijo "'tata que te llevo el perro' y vino, vino con el perro". Además, se le pregunta a la artista si después de ese 25 de agosto ha vuelto a su casa y ella responde que "de momento no ha vuelto". Del que fuera colaborador de televisión también hemos visto imágenes de su declaración, en ellas hemos sabido que confesó que "jamás" filtró información de su tía ni de las joyas o la caja fuerte que tenía en su vivienda. Además, también explicaba que no ha vuelto a su domicilio porque no se ha dado la circunstancia de él. Unas imágenes nunca antes vistas y que supone conocer al detalle la declaración del matrimonio ante el juez tras el asalto que sufrieron el pasado mes de agosto y por el que se está investigando a Antonio Tejado como presunto autor intelectual del robo.