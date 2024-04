Pedrosa: "Empecé bien, positivo, pero por la tarde no ha ido bien"

Jerez de la Frontera (Cádiz), 26 abr (EFE).- El español Dani Pedrosa, triple campeón del mundo de motociclismo y piloto probador de KTM, que acabó decimocuarto el primer día en Jerez, dijo que empezó el día "bien", "positivo", pero señaló que todo cambió por la tarde.

"Esta tarde no ha ido bien, hemos tenido algún problema y no hemos podido rendir igual", explicó.

"Una pena, por no poder pasar directo a la Q2, he tenido una pequeña caída en la curva 2 y era con la moto que me sentía bien, porque con la otra moto tenía problemas, no iba igual que la primera y me ha sido muy difícil recuperar y hacer una buena vuelta al final de la sesión", comentó Pedrosa.

"No me ha dado tiempo a analizar todavía los datos, pero tenía una moto que me iba bien y otra que no. He estado cambiando de una a otra, hasta que me he quedado sin la moto que me gustaba más y he intentado salvar la faena como he podido, pero no ha sido suficiente", resaltó.

Del rendimiento del debutante Pedro Acosta, afirmó: "Está en un momento muy bueno y está demostrando que la moto va bien, lo cual es positivo para nosotros. Binder -Brad- ha tenido una caída en el último neumático, quizá podría haber mejorado. No puedo decir más".

"Estamos intentando poner la moto a punto, pero cuando te metes en pista con todos estos pilotos y a este nivel, hay que hacer jornada de piloto, aunque a la vez hemos encontrado algunos problemas con la moto y ahora recopilaremos información y a ver qué podemos hacer", explicó Pedrosa.

De sus opciones de entrar en la segunda clasificación, dijo que habrá que esperar. "Por lo que veo puede ser incluso que llueva, no sé hasta qué punto, pero parece que esta próxima madrugada puede haber lluvia y puede que tengamos lluvia por la mañana o que la pista no esté como hoy", señaló. EFE

