Bolaños dice que no contempla otro escenario que Sánchez siga como presidente

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado este viernes que no contempla otro escenario que a partir del lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continúe en sus funciones "con total normalidad" porque es el que han elegido los españoles, y es "legítimo" y "democrático". En declaraciones a los medios desde la Facultad de Medicina de la UCM, donde ha acudido a la entrega los despachos a la XLV promoción del Turno Libre de Letrados de la Administración de Justicia, ha pedido respetar el periodo del reflexión personal de Sánchez para decidir si continúa o no al frente del Ejecutivo, después de que un juez abriese diligencias de investigación sobre su mujer Begoña Gómez. Además ha acusado a la derecha de llevar a cabo una "cacería absolutamente cruel" contra los progresistas por el hecho de que estén gobernando y que ellos no hayan conseguido imponerse en las urnas. El titular de Justicia ha afirmado además que la denuncia presentada contra la mujer de Sánchez por Manos Limpias es "chatarra jurídica", una denuncia "falsa" y un "bulo". Señala además que no tiene "ningún valor" y que no se hace para que prospere ni para que se condene a nadie solo para "intimidar y acosar" y "dañar la reputación" de Gómez. "Todo es una chatarra jurídica que no pretende que se condene a nadie, que es imposible que suceda, simplemente se pretende dañar la reputación, acosar y generar daño a una persona absolutamente honesta como es la mujer del presidente Begoña Gómez", ha insistido. En todo caso, Bolaños ha apostillado que continuamente defiende al Poder Judicial, a los jueces y magistrados y considera que hacen su trabajo con rigor e imparcialidad e independencia. PIDE RESPETO, TRAS LAS PALABRAS DE PUIGDEMONT Y ARAGONÈS Además, Bolaños ha pedido respeto para la decisión tomada por Sánchez y la carta dirigida a la ciudadanía, tras las reacciones que ha generado de dirigentes del PP y también de los candidatos independentistas a las elecciones catalanas, Pere Aragonès (ERC) y Carles Puigdemont (Junts). Bolaños ha pedido "parar" a quienes en este momento intentan "agredir" a Sánchez con sus palabras. "Y lo mismo digo también con las declaraciones de algunos candidatos de la campaña catalana", ha reprochado. De este modo ha respondido a Puigdemont, que dijo que había que venir "llorado de casa", en referencia a Sánchez y su decisión de retirarse unos días de la vida pública y en la que confesaba estar enamorado de su mujer. En este sentido, Aragonès ironizó sobre las palabras de Sánchez al afirmar que él también está profundamente enamorado de su mujer pero que no abandona "cuando la ultraderecha ataca", poniendo en cuestión la decisión de Sánchez. Sobre la derecha, dice que la "jauría ultraderechista" actúa como un acosador. "Primero te acosa y cuando lo denuncias, te agrede más y encima intenta presentarse como la víctima", señala. HA HABLADO CON SÁNCHEZ Además, Bolaños ha asegurado que Sánchez sigue trabajando a pesar de que haya cancelado su agenda pública hasta el lunes para tener más tiempo en ese proceso de reflexión. "Pero sigue trabajando y por eso seguimos teniendo contacto". Además, ha afirmado que le gustaría que este proceso de reflexión fuese "colectivo" y todos los ciudadanos pensaran si quieren una democracia "tóxica o limpia" para poder hacer política sin que haya "jaurías utilizadas, usando bulos y mentiras para atacar e intimidar a los progresistas". Finalmente, al ser interrogado sobre si esta situación podría afecta a la tramitación de la Ley de Amnistía, dice que "continuará adelante" a pesar de que ahora está en el Senado donde el PP lleva dos meses tratando de obstruir el procedimiento, según apunta.