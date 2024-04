La minera BHP propone una fusión con Anglo American que valora a su rival en más de 36.000 millones

El grupo minero anglo australiano BHP, la mayor compañía mundial del sector, ha presentado una propuesta de fusión mediante un intercambio de acciones "no vinculante y altamente condicional" a su competidora británica Anglo American, que valora esta compañía en 31.100 millones de libras esterlinas (36.191 millones de euros), según la información remitida por las empresas. Las acciones de Anglo American han arrancado la sesión de este jueves en la Bolsa de Londres con una subida de hasta casi el 14% tras confirmarse el interés de su rival BHP. En un comunicado, Anglo American confirmaba antes de la apertura de mercados en Europa haber recibido "una propuesta de combinación no solicitada, no vinculante y altamente condicional" de BHP Group Limited sin ofrecer más detalles sobre la potencial transacción. La propuesta planteada comprende una oferta total de acciones por Anglo American por parte de BHP y estaría precedida por escisiones separadas por parte de Anglo American de todas sus participaciones en Anglo American Platinum Limited y Kumba Iron Ore Limited a los accionistas de Anglo American. Posteriormente, BHP ha precisado que su propuesta contempla la entrega de 0,7097 acciones de BHP por cada acción ordinaria de Anglo American además del reparto de acciones de Anglo Platinum y Kumba entre los accionistas de la británica en proporción directa a su participación efectiva en estas empresas. De tal manera, tomando como referencia los precios de cierre del mercado del pasado martes, la ecuación de canje planteada equivaldría a un valor de aproximadamente 25,08 libras por cada acción ordinaria de Anglo American, valorando el capital social de la empresa en 31.100 millones de libras. Asimismo, el gigante minero anglo australiano ha subrayado que la propuesta "no es vinculante" y está sujeta a las condiciones habituales, incluida la realización de la due diligence a satisfacción de BHP. En este sentido, Anglo American ha indicado que, actualmente, su junta directiva está revisando la propuesta con sus asesores, aunque ha advertido de que no puede haber certeza de que finalmente se hará ninguna oferta ni de los términos de la misma. De tal modo, ha recomendado a los accionistas de Anglo American no tomar ninguna medida. Por su parte, BHP ha defendido que su oferta reuniría las fortalezas de BHP y Anglo American "en una estructura óptima" y la combinación generaría sinergias significativas, lo que mejoraría la rentabilidad y el valor para los accionistas de Anglo American. Según la normativa del Reino Unido, BHP deberá anunciar, a más tardar el próximo 22 de mayo, su intención firme de hacer una oferta por Anglo American o anunciar que no tiene intención de hacer tal oferta.