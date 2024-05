¿Cárceles movidas por amor al prójimo o al dinero?

El Papa Francisco se reúne con los fieles en la cárcel de mujeres de Venecia, en la isla de la Giudecca, Venecia - 2024. Vatican Media/­Handout via REUTERS

A los presos dijo Francisco: “... (quiero darles) lo que tengo y lo que amo, sí quiero dárselo, sí quiero compartirlo: es Jesucristo, la misericordia del Padre.”

“Todos podemos poner junto a la misericordia del Padre nuestras heridas, nuestros dolores, así como también nuestros errores, nuestros pecados, tantas cosas en las que nos podemos haber equivocado. En las llagas de Jesús encuentran lugar nuestras llagas. Porque todos estamos llagados, de una u otra manera. Y llevar nuestras llagas a las llagas de Jesús, para que El las cure. Él vino a mostrarnos, a hacer visible el amor que amor que tomó en serio la realidad de los suyos.”.

“Un amor que sana, perdona, levanta, cura. Un amor que se acerca y devuelve dignidad. Una dignidad que la podemos perder de muchas maneras y formas. Pero Jesús es un empecinado de esto: dio su vida por esto, para devolvernos la identidad perdida, para revestirnos con toda su fuerza de dignidad”.

“¿Quién está ante ustedes?”, dijo Francisco a los jóvenes presos. Y agregó: “Me gustaría responderles la pregunta …con una certeza que me ha marcado para siempre. El que está ante ustedes es un hombre perdonado. Un hombre que fue y es salvado de sus muchos pecados. Y es así como me presento. No tengo mucho más para darles u ofrecerles…”. (Francisco a los jóvenes presos en una cárcel común de Santa Cruz, Palmasola, Bolivia, 2015)

La visita de cinco horas a Venecia y a su célebre Bienal de Arte Contemporánea, no le hicieron olvidar al Santo Padre, ni siquiera por un momento, una de sus preocupaciones permanentes: el hombre y la mujer privados de la libertad y eligió dar su primer paso y pronunciar sus primeras palabras en un encuentro con mujeres detenidas, en el patio de la prisión de mujeres de la isla de la Giudecca.

Iniciando su visita a la ciudad de Bellini, Tiziano y otros grandes artistas maestros del Renacimiento, Francisco descendió de un helicóptero en el patio de un antiguo convento para mujeres. El convento es hoy una cárcel para condenadas. Las detenidas allí exponen sus obras en el marco de la 60 bienal de Arte Contemporánea de Venecia y del Paraíso de Tintoretto -para impresión de las mujeres- bajó el Señor pontífice Francisco Mario Bergoglio. Después de saludar a cada una de las 80 reclusas y al personal penitenciario y voluntarios el Papa afirmó: “la cárcel es una dura realidad, yo conozco -agregó -los problemas como el hacinamiento, la falta de instalaciones y recursos, y los incidentes violentos que se producen a veces generando mucho sufrimiento”, pero “también la prisión -concluyó- puede convertirse en un lugar de renacimiento”.

También en su alocución el Santo Padre destacó el papel del arte en la lucha contra “el racismo, la xenofobia, la desigualdad y el desequilibrio ecológico”.

Con honda atención observó las obras realizadas por ellas y se despidió con un: “¡Ánimo, y adelante! ¡No se rindan!”.

¿Proyectada privatización de las cárceles de Argentina?

Mientras los sucesos mencionados se producían en la ciudad de los canales, en Buenos Aires se conocía la información acerca de la privatización de las cárceles a la que queríamos referirnos.

Estos regímenes no funcionan del mismo modo en un país o en el otro y nos limitaremos a hacer una muy breve referencia a los diversos modelos. Teniendo en consideración la filosofía de un Estado mínimo no cabe descartar que el actual gobierno se proponga la transformación de las cárceles federales en empresas privadas.

Nuestras cárceles

Para decirlo en pocas palabras: a su ingreso, el interno carece del perfil psicológico, médico y social que, debería hacerse con la correspondiente evaluación profesional. Para su ubicación y tratamiento. Están superpobladas albergando a un número excesivo de internos no diferenciados. En su mayoría los presos son jóvenes, pobres, sin instrucción, adictos a las drogas, criados en la calle; han pasado de la calle a la cárcel y de donde salen para ir a parar, muchas veces, al mundo del delito y/o al cementerio. Los guardiacárceles suelen ser vecinos de los presos, tienen remuneraciones insuficientes, carecen de una educación apta para el tratamiento de asistencia y rehabilitación y sólo cuentan, para guardar un cierto orden con la aplicación del castigo por la fuerza. La corrupción es estructural. En los pabellones mandan los presos más malos o aquellos que cuentan con recursos económicos o provisión de drogas. Los docentes o asistentes sociales, pastores, visitas de parientes o abogados, pastores y sacerdotes son ayudas invalorables, pero no dejan de ser paliativos pues cuando se van, este vuelve a estar con el otro preso o con el penitenciario que guarda su penitencia. Aquellos son unos otros en el espacio transitorio y libre del locutorio, el aula, la capilla o el encuentro íntimo o no. El otro preso y el penitenciario son los que están de modo permanente, siendo esta una relación fundamental. Si no se cuenta con un buen penitenciario se hace muy difícil la rehabilitación. Lejos de ser el infierno que son la mayoría de las cárceles latinoamericanas, las de nuestro país adolecen de una des-jerarquización de los agentes del servicio penitenciario que hay que superar para mejorar el sistema.

La experiencia de cárceles como empresas privadas en Israel

En 2004, el parlamento israelí aprobó una ley que permite el establecimiento de prisiones privadas en Israel. El motivo fue ahorrar dinero. El estado pagaría a la franquicia por día por el recluso. Hubo una ola de críticas. En 2005, el Departamento Académico de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Ramat Gan presentó una petición ante la Corte Suprema de Israel contra la ley basada en dos argumentos: primero, dijo que transferir los poderes de la prisión a manos privadas violaría los derechos humanos fundamentales de los presos a la libertad y dignidad. En segundo lugar -dijo- una organización privada siempre apunta a maximizar las ganancias y, por lo tanto, buscará reducir los costos mediante medios tales como escatimar en las instalaciones penitenciarias y pagar mal a sus guardias, lo que socavará aún más los derechos de los presos. La primera prisión fue construida por la concesionaria, Lev Leváyev de África-Israel Inversiones, cerca de Beerseba, diseñada para alojar a 2.000 reclusos.

Así las cosas, en noviembre de 2009, la Corte Suprema de Israel dictaminó que las prisiones privadas son inconstitucionales, determinó que el Estado transfiere la autoridad para administrar la prisión a un contratista privado cuyo objetivo es el beneficio monetario que violaría severamente los derechos humanos básicos de los presos. Derechos a la dignidad y libertad. El presidente de la Corte Suprema Dorit Beinisch, escribió: “Los principios legales básicos de Israel sostienen que el derecho de usar la fuerza en general, y el derecho de hacer cumplir la ley penal al poner a las personas detrás de las rejas en particular, es una de las potencias más fundamentales y más invasivas en la jurisdicción del estado. Así, cuando el poder de encarcelar se tranfiere a una corporación privada cuyo propósito es ganar dinero, el acto de privar a una persona de (su) libertad pierde gran parte de legitimidad. Debido a esta pérdida de legitimidad, la violación del derecho a la libertad del recluso va más allá de la violación que conlleva el encarcelamiento en sí.”

Tercerización de servicios

No obstante las contundentes argumentaciones declarando la inconstitucionalidad del modelo capitalista de la cárcel como empresa privada, hay que considerar que en otros países se han experimentado y existen diversas variantes de cárceles públicas pero donde se tercerizan algunas funciones. En todos los casos estos servicios son prestados a cambio de un precio por interno que paga el Estado.

Conflictividad por tensión producción/seguridad

Así Francia ha elegido un sistema semiprivado que consiste en delegar las llamadas misiones no soberanas (cocina, lavandería, mantenimiento…) a las empresas y dejar la guardia y la seguridad al estado. Organizar el trabajo de los reclusos en los talleres es una de las tareas que se ha delegado a las empresas de gestión de la prisión. La preocupación principal es la seguridad. Son varios niveles, y dependiendo del tipo de prisión (alta seguridad o no), la lógica de la producción privada choca con la lógica de la seguridad. Una investigación muestra que la tensión producción/seguridad parece estar mejor integrada en las prisiones del sector público que en las administradas por el sector privado arrojando menos conflictos en las primeras.

Las cárceles para inmigrantes

Refiere Wikipedia que varias prisiones de inmigración australianas trabajan de manera privada, incluido el Centro de Procesamiento Regional de Nauru, ubicado en el país insular pacífico de Nauru y dirigido por la compañía privada Broadspectrum, en nombre del gobierno de Australia, con la seguridad subcontratada a Wilson Security. Las prisiones de inmigración suelen albergar a personas que excedieron el tiempo de estada o que carecen de un visado, o que han roto los términos de éstos. En muchos casos son menores, incursos en infracciones administrativas, personas que no cometieron ningún delito penal, han estado detenidas durante años sin cargos ni un juicio previo, son alojadas en malas condiciones, padecido abandono, malos tratos y sus muertes han provocado muchas denuncias y escándalos internacionales.

Algunas conclusiones provisorias

El examen del tema requiere mayor profundidad y en honor a la brevedad no podemos mencionar aquí las varias experiencias en E.U., Gran Bretaña u otros países, sin embargo, en términos generales, las investigaciones concluyen que en las cárceles gestionadas por empresas privadas con ánimo de lucro, no mejora el trato ni la rehabilitación de los reclusos, los costos para el gobierno son similares o más altos, y es mayor la corrupción.

Prisiones privadas sin fines de lucro

Por último queremos referirnos a los centros de detención, asistencia y rehabilitación para personas condenadas a penas de prisión (APAC), una creación de un abogado católico Mario Ottoboni, que en 1972 organizó un grupo pasto­ral llamado Amando ao Próximo Amarás a Cristo de solidaridad con la población de las cárceles de su ciudad, São José dos Campos (Sao Pablo, Brasil).

Son prisiones privadas creadas por un convenio entre ONG sin fines de lucro con el Estado provincial o nacional. Unidades para 200 condenados. Sin guardias penitenciarios ni armas. Están gestionadas por los presos, ex presos recuperados y voluntarios. Hay reglamentos estrictos, disciplina, trabajo, premios y castigos no violentos, sino, espirituales y de trabajo.

El costo por preso para el Estado es de un 66% más bajo (Ministerio de Hacienda de Brasil) cada preso le cuesta al Estado 630 euros al mes en las prisiones estaduales mientras que en las APAC es de 200 euros.

Los índices de reincidencia baja del 75% en que incurren los ex presidiarios de las cárceles comunes al 15% de los que egresan de las apaquistas.

No hay hacinamiento, violencia, ociosidad, falta de responsabilidad y mucho menos hechos de corrupción. Eso se explica y a eso se suma un crecimiento personal en los campos espiritual, psicológico, cultural, educativo, físico y de capacitación para el trabajo. El hábitat es agradable, funcional, seguro y limpio.

Actualmente en Brasil existen 50 centros de APACs en funcionamiento con cerca de 3.500 detenidos y 70 en fase de im­plantación en el estado de Minas Gerais y las Asociaciones de APAC creadas en el 2018 ascendían a 147. También funcionan más de veinte en Chile con 2.500 recuperandos, Ecuador, Colombia, Costa Rica y otros 23 países del mundo entre los cuales se encuentran Alemania, Holanda, Noruega, Hungría, Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, República Checa y en forma incipiente en Italia y Singapur.

Las pautas del método en las prisiones apaquistas como llevamos explicado en notas anteriores son: empatía, compasión y perdón.

El sufrimiento, la responsabilidad y la culpa

Las causas sociales que anteceden al delito (ej. miseria, discriminación) o personales (enfermedades mentales, como drogadependencia, codicia, corrupción, etc) son siempre, en mayor o menor medida, dignas de compasión y de perdón. Ello tiene que ser asumido por la sociedad, lo cual alivia el sufrimiento y posibilita el proceso de rehabilitación. Luego, resulta necesario al mismo tiempo introyectar la culpa del hecho y del daño producido para hacer posible el arrepentimiento y la renovación de los valores espirituales y morales.