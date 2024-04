María Pombo y Pablo Castellano, con ganas de ampliar la familia

Recién llegados de un crucero de ensueño en familia entre Miami y Puerto Rico, María Pombo y Pablo Castellano han sido una de las parejas más cómplices que han pasado por la alfombra roja de los Premios Laureus, los Oscar del deporte, que se han celebrado este lunes en Madrid. "Creo que estamos viviendo el mejor momento de nuestra vida. Mis padres nos los repiten mucho, que aprovechemos mucho estos años con los niños pequeños, con nuestra vida, con la familia... Estamos viviendo un momento muy dulce y lo estamos aprovechando a tope" ha confesado pletórica la influencer, que derrochó elegancia con un ajustado diseño negro de escote palabra de honor curvo de Versace. Una etapa marcada por la felicidad que comparte con su hermana Marta Pombo, que seis meses después de su boda con Luis Zamalloa, y mamá de una niña de dos años, Matilda, está embarazada de mellizos y después de verano se convertirá en familia numerosa. "Ellos saben el sexo y se han guardado el secreto" nos ha contado María, que apuesta porque "van a ser niño y niña". "Yo creo que he acertado yo, dije dos niños" ha añadido Pablo risueño. Y a ellos, ¿les gustaría dar un hermanito a Martín (3) y a Vega (que este verano cumplirá 1 año)? Como confiesa la 'reina de Instagram' haciendo alusión a su hermana, "un tercero me gustaría, pero no un tercero doble". "Si hay posibilidades de que dos hermanas... me lo tengo que pensar" ha apuntado divertida. Íntima amiga de Laura Matamoros, María ha revelado qué le está pareciendo el paso de la influencer por 'Supervivientes': "Hemos estado fuera y no lo estamos siguiendo al 100% pero la han repescado ahora y sé que lo está dando todo. Mi chiquilla está petada, imagínate". "Por supuesto que hay que apoyarla" ha pedido, convencida de que "es carne de cañón para llegar a la final". "Yo creo que sí y confío en ella" ha reconocido. Además, María no descarta que Laura encuentre el amor en Honduras después de lo mal que lo ha pasado en su separación de Benji Aparicio. "Se lo merece. Que encuentre el amor y que sean felices que es lo que se merece" sentencia. Por último, la instagrammer se ha pronunciado sobre otra futura maternidad, la de Dulceida y Alba Paul. "Cuando venía a ver a Martín siempre decía 'estoy deseando ser madre'. Siempre ha sido un deseo, lo tenía muy claro y estoy muy feliz por ellas" nos ha contado, convencida de que no tiene que darle ningún consejo porque "lo mejos es ir sin expectativas, vamos a ser las mejores madres de nuestros hijos". Una ocasión en la que María ha aprovechado para desmentir los rumores de enfrentamiento con Dulceida tras no haber asistido a los Premios Ídolo: "No hay ningún tipo de problema, nada. No soy de sus grandes amigas, no voy a estar en momentos súper importantes, pero es alguien a la que quiero un montón, no es que aprecie, es que la quiero y admiro un montón". "A ella y a Alba" ha añadido Pablo.