VÍDEO: Usain Bolt reconoce que Bellingham es "increíble" y que le habría "encantado" competir con Mbappé

El exatleta jamaicano Usain Bolt, ocho veces campeón olímpico, aseguró este lunes que el centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham es "increíble" y que "poco a poco va subiendo de nivel", y también que le habría "encantado" comparar su velocidad con el delantero francés Kylian Mbappé. "Bellingham es increíble, esperamos cosas extraordinarias de él, poco a poco va subiendo de nivel. Esta entre los mejores jugadores del mundo y tiene una carrera extraordinaria", apuntó Usain Bolt a los medios durante la Gala de los Premios Laureus que acogió Madrid. El plusmarquista mundial de los 100 y 200 metros probó suerte en el fútbol tras dejar el atletismo y confesó que la habría "encantado" competir "con Mbappé" en su "etapa dorada". "Me gusta jugar al fútbol, es muy técnico y requiere mucho tiempo desarrollarte. Me dediqué a un deporte individual porque es complicado la parte técnica", admitió. Bolt entregó el premio a Aitana Bonmatí como 'Mejor Deportista' de 2023 y reconoció que era "estupendo ver el talento que hay en el deporte y el deporte femenino". "Estaba un poco nervioso, pero me ha encantado entregar ese premio". El jamaicano aseguró que "los deportes son una parte fundamental de lo que ocurre en el mundo" y que si unen pueden "lograr un mundo mejor", mientras que celebró estar implicado en el Equipo de Refugiados que competirá en los Juegos Olímpicos de París. "Tengo la oportunidad de ver cómo van evolucionando, cómo cambian las cosas. Habrá muchos nervios y mucho estrés porque es el momento más importante de tu vida, pero debes hacerlo lo mejor que puedes. Sólo es recordar que has entrenado para eso y disfrutar del momento", añadió. En este sentido, Bolt afirmó que "siempre hay que estar preparado" porque sino sentirás "el estrés". "Me decían que no ganaría siempre, pero tienes que perder alguna vez para mejorar. Es un proceso de aprendizaje constante y yo tardé un tiempo en coger carrerilla. Se trata cuestión de trabajo y determinación", apuntó.