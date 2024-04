Pablo Álvarez, graduado como astronauta: "Con 4 o 5 años me decepcionó saber que sólo 12 personas habían pisado la Luna"

Pablo Álvarez Fernández se ha graduado como astronauta este lunes 22 de abril junto a sus compañeros Sophie Adenot, Rosemary Coogan, Raphaël Liégeois y Marco Sieber tras completar con éxito la formación básica en el Centro Europeo de Astronautas en Colonia (Alemania). También ha concluido un año de entrenamiento básico de astronautas la candidata australiana Katherine Bennell-Pegg, quien se ha entrenado junto a los candidatos de la ESA y también se graduará con la promoción de 2022. "Recuerdo cuando quise ser astronauta. Estaba mirando la Luna con cuatro o cinco años en mi pequeño pueblo en las montañas de España y alguien me dijo que había gente que había caminado en la Luna pero me decepcionó escuchar que sólo doce personas lo habían hecho y pensé que tenía que ser algo más común", ha recordado Álvarez. Ese fue el momento en el que el español se dio cuenta de que realmente quería ser astronauta. No obstante, con el paso del tiempo dejó de pensar en ello porque creía que "no podía suceder". "No fue hasta la selección de la ESA cuando empezó a entrar en mi cabeza de nuevo y lo intenté muy duro para conseguirlo. Hoy estamos un paso más cerca", ha celebrado Álvarez durante su graduación. En su intervención, el astronauta español ha descartado por el momento ser candidato a las misiones Artemis, el programa dirigido por la NASA para explorar la Luna. "Ahora nos centramos en preparar una misión para la Estación Espacial Internacional (ISS), que ya es bastante desafiante", ha dicho. "Por supuesto que seremos astronautas durante varios años, tenemos un plan para quedarnos durante mucho tiempo, así que veremos lo que nos traerá el futuro. Pero ahora nos centramos en la ISS", ha añadido Álvarez. El astronauta español ha estado acompañado en la ceremonia de graduación de su promoción de la ESA por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. Antes de asistir a la ceremonia de graduación, la ministra española ha mantenido una reunión bilateral con el director general de la Agencia Espacial Europea. "Hoy es un hito significativo ya que celebramos la graduación de una nueva promoción de cinco astronautas de la ESA, que ahora están cualificados para ser asignados a futuros vuelos espaciales. La incorporación de nuevos talentos y de perspectivas y experiencias diversas mejora nuestra capacidad para navegar por las complejidades de la exploración espacial y consolida el papel de la ESA como fuerza pionera en la configuración de nuestro futuro en el espacio", ha manifestado el director general de la ESA, Josef Aschbacher. Pablo Álvarez (1988), natural de León, es ingeniero espacial. Comenzó en abril de 2023 el curso de entrenamiento básico de un año en el Centro Europeo de Astronautas de Colonia tras ser seleccionado entre más de 22.500 candidatos de los Estados miembros de la ESA en noviembre de 2022. "La formación básica de astronautas ha sido un extraordinario viaje de crecimiento personal. Estoy profundamente agradecido por las invaluables lecciones que he aprendido de los mejores en el negocio y estoy emocionado de desempeñar un papel en la configuración del futuro de la exploración espacial", ha subrayado Álvarez. UN HONOR UNIRSE A LA LISTA DE NOMBRES COMO PEDRO DUQUE Como astronauta de la ESA que representa a España, para Álvarez "es un honor" unirse a una lista de nombres como Pedro Duque. "Esta oportunidad me llena de inmenso orgullo y estoy emocionado de llevar nuestra pasión compartida por el espacio a alturas sin precedentes", ha comentado. El astronauta español asumió junto a sus compañeros el servicio en el Centro Europeo de Astronautas para ser entrenado según los estándares especificados por los socios de la Estación Espacial Internacional. Durante el primer año de su formación, los candidatos a astronautas se han sometido a un programa de formación para aprender sobre exploración espacial, incluidas habilidades técnicas y científicas, sistemas y operaciones espaciales, y formación como buceo para caminatas espaciales y formación de supervivencia. Las primeras semanas de su entrenamiento participó en sesiones para familiarizarse con ESA, junto con seminarios científicos y evaluaciones de condición física. Tras completar su entrenamiento básico, los candidatos serán astronautas certificados de la ESA y estarán listos para ingresar a la siguiente fase de entrenamiento de la Estación Espacial llamada entrenamiento previo a la asignación. Una vez asignado a una misión, comienza la capacitación específica de la misión que se adaptará a las tareas de la misión, incluida la capacitación práctica sobre los módulos y tecnologías de la ESA, así como la capacitación con socios internacionales. Los candidatos a astronautas se unen al grupo actual de astronautas de la ESA que participan activamente en misiones espaciales y proyectos de investigación. El primer astronauta de la generación de Pablo Álvarez volará al espacio a comienzos de 2026. Por el momento, está previsto que las misiones del español y sus compañeros sean a la Estación Espacial Internacional y con una duración estimada de seis meses. Álvarez considera que lo "más importante" de estas misiones "es el retorno científico", por lo que su misión soñada sería una en la que contribuir a "encontrar la cura de alguna enfermedad o mejorar las condiciones de los que la sufren" y muchos de los experimentos en la Estación Espacial Internacional "van en esa dirección". "Un viaje al espacio tiene múltiples caras ya que hay una parte tecnológica y científica, una de divulgación y otra de exploración y aventura. ¡Pero nada puede superar la experiencia de ver la Tierra desde el espacio!", explicaba el astronauta español en una entrevista a Europa Press. Sobre la relación con sus compañeros y los campos en los que despunta respecto a ellos, Álvarez precisaba que "todo el mundo es tan bueno que es extremadamente difícil destacar en algo". "Pero lo más importante no es destacar en algo, lo mas importante es no tener ninguna debilidad manifiesta o algo que se te de excepcionalmente mal, y eso es lo que han buscado en todas las pruebas del proceso. No tienes que ser un genio en Matemáticas, Física o en multitarea, tienes que ser versátil y polifacético", afirmaba.