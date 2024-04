Los campeones Camino y Mini Joe representarán a España en la Final Mundial de Red Bull BC One el 7 de diciembre

La 'b-girl' Camino y el 'b-boy' Mini Joe se proclamaron campeones de la Final Nacional de Red Bull BC One, la competición de 'break dance' más importante del país, y representarán a España en la Final Mundial de Red Bull BC One que se celebrará en Brasil el próximo 7 de diciembre. Este fin de semana, Red Bull BC One Camp celebró la fiesta nacional del 'breaking', con la considerada competición más prestigiosa de 'break' en formato uno contra uno en el espacio de Matadero en Madrid. 16 'b-boys' y 8 'b-girls' se citaron en Madrid para luchar por la corona nacional, ante un jurado formado por: Ata, Sunni y Dora. No fue fácil conseguir un pase a la final, sin embargo, tras un variado repertorio técnico de movimientos, los 'b-boys' Mini Joe y Lil Dani y las 'b-girls' Camino y Furia avanzaron hasta la última ronda, con los títulos en juego. Camino tuvo que hacer alarde de todos sus trucos con un punto de frescura para proclamarse campeona, en una reñida final con furia. Mientras, Mini Joe demostró actitud y habilidad con giros de gran dificultad en las últimas tres rondas, para convertirse en campeón de España. La Final Nacional de Red Bull BC One y el Camp reunieron a más de 7.500 aficionados del 'breaking' en Madrid, convertida este fin de semana en el epicentro del 'break'. Además de la competición, pudieron disfrutar de otras actividades, como 'workshops' y charlas sobre la diversidad de la cultura urbana. La Final Mundial, el escenario más prestigioso para los mejores de este baile urbano, se celebrará el próximo 7 de diciembre en Río de Janeiro, con Mini Joe y Camino como representantes nacionales.