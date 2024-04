Ter Stegen: "No hay dinero para lo importante, es una vergüenza"

El portero del FC Barcelona Marc-André ter Stegen calificó de "vergüenza" que, con el dinero que mueve el fútbol, no haya para "lo que es importante", como la tecnología de línea de gol, aunque hizo también autocrítica con su equipo, después de ver alejarse la Liga con la derrota (3-2) este domingo ante el Real Madrid. "Me faltan palabras para las cosas de la línea, de la tecnología de la línea, que no encuentran un buen ángulo para chequearlo. Me parece una vergüenza para el fútbol, otras ligas lo tienen. El mundo este mueve mucho dinero y no hay dinero para lo que es importante, me parece una vergüenza", dijo en zona mixta. Uno de los capitanes azulgranas lamentó que no se pudiera comprobar mejor un gol que reclamaron los visitantes en el Santiago Bernabéu, que sacó Lunin con bastante polémica. Por otro lado, Ter Stegen señaló a un mal partido en defensa de los suyos. "Teníamos todo a favor y no pudimos mantener o llevarnos los tres puntos. No tuvimos paciencia, tranquilidad en su campo, con el marcador a favor. No tuvimos control. Ellos siempre son capaces de encontrar alguna solución, de encontrar remates", afirmó. "Nuestro partido no tiene nada que ver con los árbitros, pero sí influye porque es parte del juego. No digo que sea un fallo del árbitro o que ha cambiado las cosas a favor del Real Madrid. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos, no hemos estado a la altura defensivamente y hemos permitido que ellos tuvieran ocasiones muy claras", añadió. Además, el meta alemán reconoció un "golpe duro", después de una semana en la que también dijeron adiós a la Liga de Campeones contra el PSG. "Por un lado, no la tenemos en nuestras manos, y hoy ha sido un golpe duro con respecto a competir por la Liga. Es una acumulación de muchas cosas. Hoy por ejemplo no hemos estado al nivel de competir que deberíamos y esto nos cuesta", terminó.