Crónica del Deportivo Alavés - Atlético de Madrid, 2-0

El Atlético de Madrid cayó (2-0) ante el Deportivo Alavés este domingo en la jornada 32 de LaLiga EA Sports celebrada en Mendizorroza, un flojo encuentro de los rojiblancos a remolque de la eliminación esta semana en la Liga de Campeones, sometido por un equipo vasco que lo buscó y mereció. Los de Diego Pablo Simeone tuvieron una mezcla de bajón de piernas y anímico y enfrente se encontraron con un rival que mordió durante los 90 minutos. Tras tres derrotas seguidas, el Alavés se rebeló contra esa dinámica y cuajó un partido casi perfecto, ideal para el objetivo de la permanencia, minimizando al Atleti arriba y castigando sus dudas atrás. La eliminación contra el Borussia Dortmund no trajo a Vitoria a un equipo madrileño picado, como temía Luis García Plaza en la previa, sino a un Atlético sin intensidad y herido. Además, aparecieron los fallos atrás que condenan este año a los rojiblancos y Benavídez adelantó a los locales a los 15 minutos. Ya en el descuento, Luis Rioja firmó un golazo para el 2-0 definitivo. Los del 'Cholo' enseñaron su pobre imagen esta campaña lejos de casa con el añadido del desgaste emocional que supuso la visita a Dortmund. Una ocasión de Ángel Correa en los últimos minutos, que salvó bien Sivera, fue el bagaje ofensivo de un Atlético que ve al Athletic Club a tres puntos, en la defensa de la cuarta plaza, con un duelo directo entre ambos la próxima semana en el Metropolitano. Como también aceptó Plaza en esa rueda de prensa, al Atlético le venía fallando la contundencia atrás y, a los 15 minutos, se dejó notar con dos balones mal despejados hasta que llegó el zapatazo con rosca de Benavídez (1-0). El Alavés se sintió cómodo buscando en largo a Kike García y un Giuliano Simeone bien motivado. El hijo del 'Cholo', en su primera titularidad, tuvo el segundo poco después, mientras en el Atlético no aparecían ni Griezmann ni Samuel Lino. El Alavés apretó y se quedó también cerca de poder sentenciar con un penalti de Azpilicueta al borde del descanso, que corrigió Gil Manzano con el aviso del VAR. Una semana más de polémica con las manos que, con todo, no acusó el Alavés, ya que el guion siguió siendo el mismo en la reanudación. El Atlético fue incapaz de tener el balón, de robar arriba o de tener una contra con peligro. La entrada de Saúl Ñíguez, Reinildo o Riquelme, tampoco la del canterano Abdellah, cambió nada. Sólo esa ocasión de Correa, en su única conexión con Griezmann estuvo cerca de dar algo positivo a los rojiblancos, que encajaron el golazo de Rioja como despedida. Los de 'Cholo' tendrán que olvidar las penas rápido para no perder el próximo billete a la 'Champions', mientras que el Alavés se dio un merecido homenaje en Mendizorroza. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS, 2 - ATLÉTICO DE MADRID, 0. (1-0, al descanso). --ALINEACIONES. ALAVÉS: Sivera; Gorsabel (Rioja, min.88), Tenaglia, Rafa Marín, Abqar, Javi López; Blanco, Benavídez; Guridi (Guevara, min.70), Giuliano (Carlos Vicente, min.79); y Kike García (Panichelli, min.79). ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina (Hermoso, min.81), Savic (Abdellah, min.81), Giménez, Azpilicueta (Reinildo, min.57), Lino; Barrios (Riquelme, min.67), Koke, De Paul (Saúl, descanso); Correa y Griezmann. --GOL: 1 - 0, min.15, Benavídez. 2 - 0, min.92, Rioja. --ÁRBITRO: Gil Manzano (C.Extremeño). Amonestó a Guridi (min.2), López (min.6), Abqar (min.33), Benavídez (min.49) y Marín (min.69) por parte del Alavés. Y a Correa (min.45), Azpilicueta (min.50) y Savic (min.69) en el Atlético. --ESTADIO: Mendizorroza.