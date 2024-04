Alejandra Rubio, indiferente a las acusaciones de Edmundo Arrocet

Alejandra Rubio se ha visto superada estos últimos meses por la trascendencia pública que ha tenido su relación sentimental con Carlo Costanzia... pero lo que no sabía es que la exclusiva de su primo y Paola Olmedo la pondría también en el disparadero. Rotunda y con las ideas muy claras, la hija de Terelu Campos aseguraba que no iba a participar "en esto" y que se quería mantener al margen de cualquier polémica que se originase en el seno de su familia. Cuando pensaba que nada podría salir más a la luz, Edmundo Arrocet reaparecía este miércoles dando una exclusiva para la revista 'Diez Minutos' hablando de su familia y este viernes, se sentaba para el programa '¡De viernes!' lanzándole una pregunta. Alejandra se enteró en directo, desde 'Así es la vida', de que Edmundo había hablado de ella y de la pregunta que le había públicamente: "Alejandrita, ¿cuántas veces has ido a ver a tu abuela estando yo?". Manteniéndose en su postura, lo único que comentaba la colaboradora es que si ahora iba a decir que no veía a su abuela, su testimonio no tenía ningún tipo de peso porque meses atrás aseguraba que la única de la familia que veía a María Teresa era ella. Estas fueron las únicas palabras que la joven tuvo tras ver el 'cebo' de la entrevista, pero... ¿se quedó descolocada tras escuchar a Edmundo hablar de ella? Europa Press pudo hablar en exclusiva con la joven y tras terminar su colaboración en 'Así es la vida' y lo cierto es que nos encontramos a una Alejandra que se mostraba indiferente ante las afirmaciones del humorista: "Nada, adiós, chao". De esta manera, parece que la pequeña de las Campos quiere seguir estando en un segundo plano y no quiere participar en este cruce de acusaciones que Edmundo y su familia tienen desde el triste fallecimiento de la comunicadora.