Sábado 20 de abril de 2024

FÚTBOL LALIGA EA SPORTS

Girona/Valencia. El Girona trata de dar este sábado a las 21.00 otro paso para afianzar su puesto en la próxima Liga de Campeones en su feudo de Montilivi, donde recibirá al Cádiz, antepenúltimo y más que necesitado de la victoria para tratar de aliviar su situación y salir de la zona de descenso, mientras que el Valencia y Betis dirimen en Mestalla a las 18.30 un duelo clave en la lucha por Europa.

FÚTBOL LALIGA EA SPORTS

Madrid/Barcelona. Real Madrid y Barcelona concluyen su preparación para una nueva edición del Clásico, que les enfrentará el domingo en el estadio Santiago Bernabéu. Ruedas de prensa de los técnicos Carlos Ancelotti y Xavi Hernández.

FÚTBOL LIGA CAMPEONES FEMENINA

Barcelona. El Barcelona, defensor del título y una temporada más intratable en todas las competiciones, recibe este sábado a las 13.30 en el estadio Olímpico Lluis Companys al Chelsea londinense en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones femenina de fútbol.

TENIS BARCELONA

Barcelona. El noruego Casper Ruud, tercer cabeza de serie, se enfrenta este sábado al argentino Tomás Etcheverry (13), y el griego Stefanos Tsitsipas (5) al serbio Dusan Lajovic en las semifinales del Torneo Conde de Godó, que se juega en Barcelona.

AUTOMOVILISMO FÓRMULA UNO

Shanghái (China). El británico Lando Norris (McLaren) parte este sábado desde las 05.00 desde el primer puesto de la formación de salida en la carrera al sprint del Gran Premio de China, quinta prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula Uno. Completa la primera línea el británico Lewis Hamilton (Mercedes), en tanto que en la segunda estarán el español Fernando Alonso (Aston Martin) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), defensor del título y líder de la general, justo por delante del también español Carlos Sáinz (Ferrari).

BALONCESTO LIGA ENDESA

Redacción deportes. El Barça recibe este sábado al UCAM Murcia en un duelo directo por la tercera plaza de la Liga Endesa de baloncesto; el Dreamland Gran Canaria, sexto y con opciones de progresar, visita al Río Breogán, que se quiere alejar del descenso, igual que el Coviran Granada, que visita al colista Zunder Palencia, mientras que el BAXI Manresa defiende la octava plaza ante el MoraBanc Andorra.

BALONCESTO NBA

Redacción Deportes. Los partidos Cleveland Cavaliers-Orlando Magic, Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns, New York Knicks-Philadelphia 76ers y Denver Nuggets-Los Angeles Lakers abren este sábado los playoffs de la NBA.

AGENDA INFORMATIVA

ATLETISMO

- Liga de Diamante 2024. Primera prueba, en Xiamen (China).

- XL Milla urbana Aranda de Duero (Burgos) (18.30).

AUTOMOVILISMO

- Carrera sprint (05.00 a 06.00) y sesión de clasificación (09.00 a 10.00) del Gran Premio de China, quinta cita del Mundial de Fórmula Uno, en el circuito de Shanghái. (FOTO)

- Rally de Croacia, cuarta prueba del Mundial (hasta 21).

BALONCESTO

- Liga Endesa. 30ª jornada (FOTO): Río Breogán-Dreamland Gran Canaria (18.00), Baxi Manresa-Morabanc Andorra (18.00), Barcelona-UCAM Murcia (20.45), Zunder Palencia-Coviran Granada (20.45).

. Última hora de los partidos Casademont Zaragoza-Real Madrid, Joventut Badalona-Basquet Girona, Valencia Basquet-Lenovo Tenerife, Surne Bilbao Basket-Monbus Obradoiro y Unicaja-Baskonia.

- NBA. Comienzan los Playoffs: Cleveland Cavaliers-Orlando Magic y Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns, New York Knicks-Philadelphia 76ers, Denver Nuggets-Los Angeles Lakers.

BALONMANO

- Liga ASOBAL. 26ª jornada: TM Benidorm-Ángel Ximénez PG (18.00), Frigoríficos del Morrazo-Fertiberia Puerto Sagunto (19.30), Blendio Sinfín-Barcelona (21.00).

CICLISMO

- Previa de la 110 edición de la Lieja-Bastoña-Lieja, la decana de las grandes clásicas y cuarto monumento del año, que se disputa el domingo con salida y meta en Lieja y un recorrido de 254,4 kms. Se espera un gran duelo entre Mathieu Van der Poel y Tadej Pogacar... (INFOGRAFÍA)

FÚTBOL

- LaLiga EA Sports. 32ª jornada (FOTO): Celta-Las Palmas (14.00), Rayo-Osasuna (16.15), Valencia-Betis (18.30) y Girona-Cádiz (21.00).

. Previas de los partidos Getafe-Real Sociedad, Almería-Villarreal, Alavés-Atlético de Madrid y Real Madrid-Barcelona.

. Barcelona. Entrenamiento en su ciudad deportiva a las 11.00 (abiertos los primeros quince minutos) y rueda de prensa de Xavi Hernández a las 13.00 horas (FOTO) (VÍDEO) (DIRECTO).

. Real Madrid. Entrenamiento en Valdebebas a las 11.00 (abierto quince minutos) y posterior rueda de prensa de Carlo Ancelotti. (FOTO) (VÍDEO) (DIRECTO)

- Atlético de Madrid. Entrenamiento en Majadahonda (11.30, primer cuarto de hora abierto) y rueda de prensa de Diego Pablo Simeone. (FOTO)

- Liga de Campeones femenina. Semifinales. Ida: Barcelona-Chelsea (FOTO) (13.30) y Lyon-PSG (19.00).

- LaLiga Hypermotion. 36ª jornada. Crónicas de los partidos Amorebieta-Valladolid (14.00), Villarreal B-Rácing Ferrol (16.15), Rácing Santander-Levante (16.15), Elche-Sporting (18.30) y Huesca-Zaragoza (21.00)

. Previas de los partidos Espanyol-Andorra, Eldense-Albacete, Eibar-Alcorcón, Mirandés-Burgos.

- Liga F. 24ª jornada: Levante-Real Madrid (12.00) (CRÓNICA), Granada-Costa Adeje Tenerife (14.00), Sporting Huelva-Eibar (16.00), Madrid CFF-Athletic (18.00). Resumen.

- Inglaterra. 33ª jornada: Luton-Brentford (16.00), Sheffield United-Burnley (16.00) y Wolverhampton-Arsenal (20.30).

- Inglaterra. Copa. Semifinales (FOTO): Manchester City-Chelsea (18.15).

- Italia. 33ª jornada (FOTO): Empoli-Nápoles (18.00) y Verona-Udinese (20.45).

- Alemania. 30ª jornada: Colonia-Darmstadt (15.30), Heidenheim-Leipzig (15.30) (FOTO), Hoffenheim-Borussia Monchengladbach (15.30), Wolfsburgo-Bochum (15.30) y Union Berlin-Bayern Múnich (18.30). (FOTO)

- Francia. 30ª jornada: Nantes-Rennes (17.00) y Lens-Clermont (21.00).

FÚTBOL SALA

- Primera División. 27ª jornada: Peñíscola-Jaén Paraíso Interior (13.00), Viña Albali Valdepeñas-Manzanares Quesos El Hidalgo (16.00), Noia Portus Apostoli-Industrias Santa Coloma (17.30), Alzira-Ribera Navarra (18.00) y Córdoba Patrimonio de la Humanidad-Jimbee Cartagena y Osasuna Magna-Movistar Inter (20.00).

GOLF

- The Chevron Championship, primer major femenino de la temporada, en The Club at Carlton Woods, en The Woodlands, Texas (EEUU) (hasta 21).

HOCKEY PATINES

- Resumen de las semifinales de la Copa de la Reina Iberdrola (17.00h y 19.15).

KÁRATE

- Karate 1 Premier League. Prueba en El Cairo (hasta 21).

MOTOCICLISMO

- Mundial de Superbike. Tercera cita, en el TT Assen (Países Bajos). Primera carrera (14.00).

TENIS

- ATP 500 Barcelona Open Banc Sabadell-Conde de Godó (hasta 21). (FOTO).

- Torneos ATP 250 de Múnich y Bucarest (hasta 21).

- Torneos WTA 500 de Stuttgart (Alemania) (FOTO) y 250 de Rouen (Francia) (hasta 21).

VELA

- Campeonato de España de la clase J70, en el Real Club Náutico de Barcelona (hasta 21).

WATERPOLO

- Liga de Campeones femenina, en las instalaciones del CN Barcelona. Semifinales: CN Sant Andreu-Astralpool Sabadell (12.00) y Olympiacos-Assolim Mataró (14.00). (FOTO)

