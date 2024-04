La defensa aérea rusa intercepta y destruye 50 drones ucranianos sobre distintas regiones de su territorio

Los sistemas de defensa aérea de Rusia han interceptado y destruido durante la madrugada del sábado 50 vehículos aéreos no tripulados del Ejército ucranianos sobre distintas regiones del país, incluida la capital, ha informado el Ministerio de Defensa ruso. "Esta noche se han detenido los intentos del régimen de Kiev de llevar a cabo una serie de ataques terroristas utilizando vehículos aéreos no tripulados contra objetivos en el territorio de la Federación de Rusia", se lee en un mensaje ministerial publicado en Telegram. Las autoridades rusas han aclarado en el mismo escrito que "los sistemas de defensa aérea en servicio han destruido e interceptado 50 vehículos aéreos no tripulados ucranianos, de los cuales: 26, sobre el territorio de la región de Belgorod; diez, sobre el territorio de la región de Briansk; ocho, sobre el territorio de la región de Kursk; dos, sobre la región de Tula y uno cada uno, sobre los territorios de las regiones de Smolensk, Ryazan, Kaluga y Moscú". Previamente, este mismo sábado las autoridades regionales de Belgorod habían informado de la muerte de dos civiles como consecuencia de un ataque con aviones no tripulados ucranianos sobre la aldea de Poroz. Un ataque producido después de que al menos nueve personas, entre ellas tres niños, murieran este viernes a causa de un "ataque masivo" por parte del Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Dnipró (este), según han denunciado las autoridades ucranianas, que han señalado que cerca de 30 civiles han resultado heridos.