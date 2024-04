Muere una niña de 12 años en Francia a causa de un infarto tras el apuñalamiento de dos compañeras de escuela

Una niña de 12 años ha fallecido en Francia tras sufrir un infarto después de que en la tarde del jueves un hombre atacara con cuchillo a dos alumnas de siete y once años de su misma escuela de localidad de Souffelweyersheim, cerca de Estrasburgo. La joven falleció al final de la tarde como consecuencia de un ataque cardíaco, después de que los alumnos del centro donde se produjo la agresión fuesen confinados en aras de garantizar su seguridad, según ha recogido este viernes el diario francés 'Le Parisien'. Los docentes prestaron los primeros auxilios a la adolescente, que fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario de Estrasburgo, tal y como han informado las autoridades educativas. Por su parte, las niñas de siete y once años atacadas por el agresor sufrieron heridas superficiales y fueron dadas de alta por el mismo hospital el jueves por la noche. El presunto agresor, un hombre de 30 años, fue detenido poco después del ataque por la Policía francesa, a la que no le consta que tenga antecedentes y ya ha abierto una investigación sobre el suceso.