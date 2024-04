La Reina Letizia, ya recuperada, sorprende con su insólita combinación de colores en su nueva cita con Máxima de Holanda

La Reina Letizia se convirtió en la gran protagonista de la cena de gala que los Reyes Guillermo y Máxima de los Países Bajos ofrecieron este miércoles en honor de nuestros monarcas en el Palacio Real de Amsterdam al presidir el tradicional besamanos sentada mientras el Rey Felipe y sus anfitriones lo hacían de pie. A pesar de la preocupación inicial por qué le sucedería a la madre de la Princesa Leonor, la explicación no tardaba en llegar, y es que para prevenir males mayores por el neuroma de Morton que sufre desde hace dos años por el uso prolongado de tacones altos, su Majestad habría preferido descansar para evitar que esta dolencia derivase en dolor agudo, entumecimiento o picor en sus dedos. Un 'reposo' que le ha venido fenomenal, ya que este jueves ha reaparecido completamente recuperada en su primera cita en solitario con la Reina Máxima en su primer viaje oficial a los Países Bajos desde que Felipe VI ascendió al trono. Ambas reinas han visitado las instalaciones de la organización LAB6 -destinada a prevenir los problemas de salud mental en los jóvenes- y posteriormente han asistido a un coloquio sobre la película 'Campeonex' de Javier Fesser en la X edición del Festival de Cine Español de Ámsterdam, mientras Don Felipe y Guillermo se han trasladado a La Haya donde han presidido en Foro Empresarial entre España y Países Bajos. Y como no podía ser de otro modo teniendo en cuenta que son dos de las 'royals' más elegantes del mundo, Doña Letizia y Máxima han protagonizado un nuevo duelo estilístico de altura que en esta ocasión ha tenido una clara vencedora: ¡La monarca española! Su look, en una combinación insólita de colores que nos ha conquistado por completo. Y es que demostrando que no tiene miedo a nada en lo que a moda se refiere, la asturiana ha escogido un abrigo de paño en color rosa de Carolina Herrera sobre los hombros -que se ha quitado tras su llegada al acto- y un vestido midi en el color más emblemático de Holanda, el naranja, de la misma diseñadora. Dos prendas 'recicladas' -mientras que el resto de outfits que ha lucido durante su visita han sido de estreno- que ha complementado con unos mules de tacón sensato de Magrit en color fucsia y bolso al tono de Olivia Mareque, logrando una mezcla cromática tan sorprendente como favorecedora. La Reina Máxima, por su parte, ha derrochado sofisticación con un abrigo-vestido en color beige con cuerpo ceñido, falda midi de corte evasé y cinturón ancho en el mismo tejido -aunque brillante- para marcar silueta. Fiel a los tocados, pamelas y casquetes, la argentina ha completado su look con una maxi diadema con aplicaciones doradas y, como un guiño a España, la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III que Felipe VI le otorgó recientemente.