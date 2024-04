El PP avisa que si es "decisivo" en Euskadi sus votos "no serán gratis" y será "freno" a que Bildu esté en instituciones

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha avisado que si el PP es clave en las elecciones vascas de este domingo no dará sus votos "gratis" porque, según ha dicho, ser "decisivo" significa "ser freno para que Bildu esté en las instituciones" y aplicar políticas económicas que no sean "reflejo" de las políticas de Pedro Sánchez o Yolanda Díaz que, a su juicio, están "lastrando" al País Vasco. "Nosotros lo que les decimos a nuestros votantes y a todos los vascos que concurren a las urnas el domingo es que no les vamos a fallar y que si somos decisivos vamos a ser decisivos", ha declarado Gamarra en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press. En este punto, ha explicado que ser "decisivo significa ser freno para que Bildu entre las instituciones" como, según ha dicho, ya demostró el PP en las últimas elecciones municipales y en las diputaciones forales. DICE QUE ES "MENTIRA" LO QUE PUEDAN DECIR PSE Y PNV Por el contrario, Gamarra ha acusado al PSE y al PNV de "haber abierto las puertas" a Bildu en las instituciones, poniendo el ejemplo de la Alcaldía de Pamplona. "Todo lo que les puedan decir hoy tanto el PNV como el Partido Socialista en relación a cómo será su relación con Bildu es mentira", ha aseverado. Aparte de aislar a Bildu, la 'número dos' del PP ha explicado que quieren ser "determinantes" para que sus políticas se pongan en práctica en el País Vasco, por ejemplo en materia económica. Se trata, ha proseguido, se apostar por una "economía abierta" y "competitiva" que "no que sea el reflejo al final de las políticas de Pedro Sánchez o de Yolanda Díaz desde el Gobierno de España" y que, a su entender, "está lastrando al País Vasco". De la misma manera, ha dicho que quieren ser decisivos para influir en la política de gestión sanitaria que "acabe con las listas de espera" o en la gestión educativa que "haga que realmente los jóvenes tengan oportunidades" y se premie el "mérito" y "la capacidad", no "única y exclusivamente el euskera". "Por lo tanto, nuestros votos no van a ser gratis para nadie, van a ser el compromiso con nuestros votantes", ha avisado. DENUNCIA LA "HIPOCRESÍA" DE PNV Y PSE Gamarra ha señalado que al PP no le han "sorprendido" las palabras del candidato de EH Bildu Pello Otxandiano negándose a calificar a ETA como una banda terrorista. "Bildu es el mismo, no ha cambiado", ha dicho, para recalcar que ninguno de esos candidatos ha condenado el terrorismo ni ha considerado a ETA organización terrorista. Después de que Otxandiano haya pedido perdón a las víctimas si hirió sensibilidades, aunque siga sin llamar a ETA banda terrorista, Gamarra ha denunciando la "hipocresía" del PNV y del PSOE porque, a su entender, se "sorprenden" por esas palabras porque hay "urnas el domingo" pero "el lunes ya avisan que seguirán pactando con ellos". De hecho, ha echado en cara al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que afirmara este jueves "con total tranquilidad que el lunes seguirá gobernando con ellos". A su entender, tanto el PSOE como el PNV están "sobreactuando" porque "tienen que tapar unas vergüenzas", dado que, han convertido a Bildu en "socio prioritario" y han practicado una política de "blanqueamiento". "Por lo tanto, esta sobreactuación tiene mucho que ver con que tienen que rectificar de cara a su electorado las posiciones que tienen", ha apostillado, para añadir que el PP "no tiene por qué hacerlo" porque siempre ha sido "claro, contundente y coherente". PIDE A LOS VASCOS NO DEJARSE "ENGAÑAR" En este punto, y dirigiéndose sobre todo a los votantes "indecisos" ante los comicios del domingo, ha dicho que los vascos saben que hay una "alternativa moral" que la representa el PP, que "siempre ha tenido muy claro qué es Bildu" y que actuado para impedir que Bildu llegue a las instituciones. Por eso, la secretaria general del PP ha pedido a los vascos "no dejarse engañar" por PNV y PSE, dado que seguirán pactando y permitiendo la entrada de Bildu a las instituciones. "Esta vez está en sus manos que no les engañen", ha finalizado.