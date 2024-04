Alejandro Grimaldo: "Me gustaría seguir junto a Xabi Alonso, aquí o donde fuese"

El defensa del Bayer Leverkusen Alejandro Grimaldo ha asegurado que le gustaría "seguir" su carrera junto a su actual entrenador, Xabi Alonso, en el conjunto alemán "o donde fuese", y ha afirmado que a pesar de "un grupo muy complicado" en la Eurocopa de Alemania 2024 España "tiene selección para ganar" el torneo continental. "Está claro que tengo una relación muy especial con él, he crecido mucho como jugador con él y quiero crecer más con él y sí que es verdad que me gustaría continuar a su lado, sea en el Bayer Leverkusen o donde fuese", declaró en una entrevista a la revista Esquire, preguntado por si se iría al Real Madrid con él. "Habría que verlo en ese momento", añadió. El lateral izquierdo, que confesó que lleva "muy mal" el alemán, cree que está en "el mejor momento" de su carrera. "Llevo 3-4 años cuidándome mañana, tarde y noche, obsesionado con cuidarme. Y me siento que tengo 28 años pero que puedo jugar mil años más, por así decirlo. Estoy disponible siempre, no tengo problemas musculares, me encuentro con mucha confianza. Y luego creo que Xabi Alonso y el club hacen que crezcas como jugador, todo fluye más rápido", manifestó. Sobre la excelente temporada del Bayer Leverkusen, el valenciano considera que hay "dos factores clave". "El club ha hecho una plantilla muy buena, con fichajes importantes que han hecho mejorar el equipo muchísimo. Además, es una plantilla larga, no es una plantilla de 11 o 12 jugadores, tenemos muchos jugadores para ir rotando, para ir dando descanso a los compañeros. Y la otra clave es Xabi Alonso, que ha sabido sacar el máximo partido de cada jugador, ha sabido gestionar el vestuario, porque no es fácil cuando tienes 15 o 16 jugadores que se sienten titulares ir dejándolos en el banquillo y que no haya problemas. Eso lo ha gestionado perfectamente", señaló. Además, aseguró que una llamada del técnico vasco fue decisiva para dejar el Benfica este verano. "Xabi Alonso contacta conmigo, ahí se produce el cambio. Lo hace dos, tres veces, estaba muy interesado. Y al final yo lo que quería es que no sólo el club estuviese interesado en mí, sino que el entrenador apostase por mí, que al final es el que te va a dar la confianza y te va a hacer crecer. Me mostraron su proyecto y llegamos a un acuerdo", indicó. Sobre el preparador de Tolosa, afirmó que es "muy cercano, muy gracioso". "Y tiene las ideas muy claras, es muy sensato. Y lo que me he fijado es que mantiene siempre la compostura, es decir, no es de los que gana un partido importante y se pone como un loco. Para mí es un señor y una persona increíble y como entrenador ya es una cosa de locos", expresó. En otro orden de cosas, Grimaldo reconoció que cuando haces "grandes temporadas o exhibiciones" en la liga portuguesa se le resta mérito por pensar que es "una competición más sencilla". "Pero yo estoy seguro de que los seleccionadores españoles siguen a todos los jugadores de las diferentes ligas, aunque luego tienen que decidir y al final es quizá más complicado decidirse por un jugador que está jugando en Portugal que por otro que está jugando en Alemania, Inglaterra o España. Creo que este cambio sí que me ha ayudado y está claro que Xabi Alonso, con el foco mediático que tiene, hace que yo también esté en ese foco porque estoy en su equipo y está claro que eso ayuda", explicó. Sin embargo, descartó estar pensando en un cambio de aires este verano. "Ahora no estoy pensando en eso. Quiero ganar títulos, quiero terminar la temporada a lo grande, ir a la Eurocopa. En el futuro nunca se sabe lo que puede pasar, hay que analizar todo, si quieres hacer nuevos proyectos, ver si lo que lo que he hecho en Leverkusen está el capítulo cerrado o si lo quiero continuar... Estoy muy contento este año ahí, estoy disfrutando muchísimo del club, de la gente... En verano después de la Eurocopa nos sentaremos a ver cuál es el próximo paso, si es continuar en Leverkusen o es ir a otro lugar", apuntó. Precisamente, sobre las posibilidades en la cita continental, el defensa afirmó que España "parte con una ventaja", y es que tiene "un estilo muy marcado". "La gente sabe a lo que juega, es un estilo reconocible y eso hace que todos en el campo se sientan cómodos. Yo llevo sólo dos convocatorias, pero desde el primer día me sentí muy cómodo, como si llevara jugando toda la vida con la selección. El grupo humano que tenemos es increíble y eso es una gran fortaleza, en torneos cortos como la Eurocopa o el Mundial es un punto a favor. Además de que tenemos jugadores muy buenos", advirtió. "Nuestra fortaleza es el grupo. Creo que el seleccionador ha creado un grupo increíble, en el que todos somos uno y al final no dependemos de una estrella. Tenemos jugadores 'top', y un día te puede resolver uno un partido y otro día otro. No está toda la presión en un mismo jugador", continuó. "Es un torneo muy corto, que se decide por pequeños detalles. Tenemos un grupo muy complicado, pero está claro que España tiene que ir a por todo. Yo creo que no deberíamos ponernos un mínimo, hay que ir partido a partido, ir encontrando sensaciones... Creo que tenemos selección para ganar la Eurocopa", afirmó. Por último, Grimaldo alabó el trabajo de Luis de la Fuente. "Lo conocía de la Sub-19 y después de muchos años he vuelto a coincidir y la verdad es que me alegra mucho. Ya dije antes incluso de ser convocado que se merecía la oportunidad de entrenar a la selección absoluta por todo lo que había hecho en las categorías inferiores y creo que la Federación ha acertado mucho con él", concluyó.