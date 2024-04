Asesora de Sheinbaum reconoce que México debe aumentar presencia en foros internacionales

Ciudad de México, 18 abr (EFE).- La candidata oficialista a la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum, tendrá que aumentar su presencia en foros internacionales si gana las elecciones, contrario a lo hecho por el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, reconoció este jueves Diana Alarcón, su asesora de temas exteriores.

“La presencia de México en foros internacionales es importante, porque su liderazgo político es importante”, señaló Alarcón, coordinadora de asuntos internacionales de la coalición Sigamos haciendo historia, durante el foro 'Diálogos sobre política exterior' organizado por la Universidad Iberoamericana.

Explicó que, no obstante, debe haber un equilibrio entre la política interior y la exterior, pues “siempre es cierto que no hay país que tenga autoridad moral a nivel internacional, si no tiene una buena política en el interior".

Entonces "simplemente hay que equilibrar nuestra presencia en el nivel en el que sea necesario”, remarcó.

Alarcón respondió así a los cuestionamientos de estudiantes sobre la falta de presencia internacional que ha tenido López Obrador durante su sexenio, quien solo ha hecho siete giras internacionales como mandatario, cinco a Estados Unidos, una a Centroamérica y una a Suramérica.

Aún así, justificó que “a los mexicanos y mexicanas no les gusta que sus representantes, sus líderes políticos, anden de viaje por el mundo”.

Señaló que la próxima persona que gobierne México tendrá que seleccionar los foros internacionales en los que deba aumentar su presencia, como los relacionados con el medio ambiente o los derechos humanos.

“Por supuesto que la presencia de México tendrá que seguir siendo importante y una prioridad”, aseveró.