Sunak pide a Netanyahu que "mantenga la calma" en medio del aumento de las hostilidades en Oriente Próximo

El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha trasladado este martes a su par israelí, Benjamin Netanyahu, la necesidad de "mantener la calma" en un momento en el que una escalada de las hostilidades en Oriente Próximo no beneficiaría a nadie. En una llamada telefónica, Sunak ha reiterado el "firme apoyo" de Reino Unido a Israel y ha valorado que Irán cometió un "grave error de cálculo" con su ataque a gran escala del pasado fin de semana. Teherán, ha dicho, está "cada vez más aislado en el escenario mundial". No obstante, el primer ministro británico ha subrayado al primer ministro israelí que un intercambio de ataques de estas características "no redunda en beneficio de nadie y sólo profundizará la inseguridad en Oriente Próximo". "Es un momento para que prevalezca la calma", ha remarcado Sunak, quien también le ha trasladado a Netanyahu la "preocupación" que existe en el seno del Gobierno británico por la "profunda" crisis humanitaria en la Franja de Gaza. "Reino Unido quiere ver un cambio radical en el acceso a la ayuda para llenar Gaza con suministros vitales, incluida la apertura de nuevas rutas de ayuda por parte de Israel lo más rápido posible", ha informado el 10 de Downing Street.