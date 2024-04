Ramón Paso se reúne con sus asesores legales tras la denuncia de Fiscalía por presuntos delitos sexuales

El director de teatro Ramón Paso se encuentra reunido con sus asesores legales, después de que la Fiscalía Provincial de Madrid haya presentado esta semana una denuncia contra él por presuntos delitos sexuales que habría cometido contra varias mujeres entre 2018 y 2023. "Don Ramón Paso se encuentra reunido con sus asesores legales por lo que, por el momento, no podemos decir nada más", ha informado a Europa Press fuentes cercanas al dramaturgo, guionista y director de escena. La letrada Luisa Estévez Martínez y fuentes del caso han confirmado a Europa Press que el Ministerio Público ha dirigido la denuncia al Decanato de Juzgados de Madrid tras haber culminado unas diligencias preprocesales en las que tomó declaración a 14 presuntas víctimas --con edades comprendidas entre los 18 y los 25 años-- que ratificaron su denuncia en sede fiscal. Según señala Estévez, que representa a las 14 mujeres, la Fiscalía incluye en su denuncia presuntos delitos de agresión sexual --en algunos casos en su modalidad continuada--, así como delitos de acoso sexual y hostigamiento, contra la integridad moral y de coacciones. La letrada precisa que la mayoría de las denunciantes, pero no todas, fueron víctimas de actuaciones que entrarían en el espectro que recoge el Código Penal --tras la reforma de la conocida como 'ley del solo sí es sí'-- para las agresiones sexuales. Las fuentes del caso consultadas avisan de que, de momento, el asunto está pendiente de reparto en los Juzgados de Madrid. Una vez que se designe al juez instructor, será éste quien determine si admite o no el escrito del Ministerio Fiscal contra el nieto del dramaturgo Alfonso Paso y bisnieto del escritor Enrique Jardiel Poncela. CASTINGS ENTRE 2018 Y 2023 Los hechos denunciados se habrían producido entre 2018 y 2023, siempre a propósito de la actividad teatral de Paso, apuntan las fuentes consultadas. Según dichas fuentes, las conductas señaladas por el Ministerio Público habrían tenido lugar en el marco de castings en los que participaban el dramaturgo y las presuntas víctimas. Fue Estévez quien puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Madrid el año pasado. El Ministerio Público le tomó declaración a la letrada como testigo y luego recabó las testificales de 14 mujeres que ratificaron la denuncia, añaden las fuentes del caso. Según la abogada, la Fiscalía además de tomar declaraciones ha recibido pruebas documentales relativas a los hechos denunciados, así como informes periciales de parte que corroborarían la versión de las mujeres e informes psicológicos. El 10 de abril, el Ministerio Público decretó la conclusión de sus diligencias preprocesales y acordó presentar una denuncia ante los Juzgados de Madrid, hecho que ha tenido lugar este martes.