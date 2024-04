Petro asegura que Ecuador e Israel están "dándose la mano en la competencia por la barbarie"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha asegurado este martes durante el encuentro virtual de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que Ecuador e Israel "están dándose la mano en la competencia por la barbarie" por el asalto de la Policía ecuatoriana a la Embajada mexicana en Quito para detener al exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas. "Ecuador no está en el ejemplo de convivencia, está repitiendo un mensaje que viene de los tiempos en los que solo la muerte era posible. No sé por qué razón, allá lo dirán, por qué un presidente que tiene tan poco espacio en el tiempo presidencial permite una barbarie de esa. Ecuador e Israel dándose la mano en la competencia por la barbarie", ha expresado Petro, según recoge la emisora colombiana W Radio. "Lo que ha sucedido con Ecuador es parte de esa barbarie, no se puede denominar de otra manera. Comparativamente no es igual a lo que sucedió con Irán o Gaza, pero tiene que ver con lo mismo", ha añadido. En ese sentido, ha apelado a los mandatarios latinoamericanos a ser "responsables" de que este tipo de acciones no se vuelvan a producir, y ha realizado un llamamiento a los movimientos tanto de izquierdas como de derechas para "ponerse de acuerdo". "Ojalá las autoridades ecuatorianas recapaciten, no es solo decir nos equivocamos. El señor Glas debería ser reintegrado a su derecho al asilo y si el Gobierno de México decide ir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), nosotros los acompañaremos. El Gobierno ecuatoriano debe pensar en América Latina", ha agregado Petro. El mandatario colombiano ha comparado este suceso con la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza, en la que ya han muerto más de 33.800 palestinos. Esta acción fue iniciada a raíz de los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) del pasado 7 de octubre, que dejaron 1.200 muertos y 240 rehenes. La Policía de Ecuador ingresó el fin de semana en la Embajada mexicana en Quito, donde se alojaba el exvicepresidente Glas desde hacía semanas alegando temor por su seguridad. México había confirmado poco antes de la operación policial que brindaría asilo político al que fuera 'número dos' del presidente Rafael Correa. Las autoridades de Ecuador acusan al exvicepresidente de un supuesto delito de malversación de caudales públicos por los trabajos de reconstrucción en la provincia de Manabí tras el paso de un fuerte terremoto en el año 2016, que dejó más de 670 muertos.