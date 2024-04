La ONU advierte sobre el "inminente" riesgo de hambruna para los niños en Gaza y Sudán

La representante del secretario general de Naciones Unidas para la Infancia y los Conflictos Armados, Virgina Gamba, ha advertido este martes sobre el "inminente" riesgo de hambruna al que se enfrentan los niños en la Franja de Gaza y en Sudán, donde sus respectivos conflictos armados han creado "consecuencias humanitarias desmesuradas y catastróficas". "De Gaza a Sudán, millones de niños atrapados en conflictos armados padecen hambre aguda. El acceso al agua, los alimentos y otras ayudas vitales para los niños no es solo una cuestión de supervivencia inmediata, sino también de salud y crecimiento sostenibles. Facilitar el acceso a la ayuda humanitaria no es una elección, es una obligación para todas las partes en un conflicto armado y también lo es la protección de los niños", ha expresado Gamba. Según datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), uno de cada seis niños está gravemente desnutrido en Gaza, una cifra que llega roza los 14 millones en Sudán, de los que 730.000 niños están ya grave y gravemente desnutridos. En ese sentido, se ha quejado de las dificultades que tienen las diferentes organizaciones sobre el terreno para entregar ayuda humanitaria, y es que no solo se enfrentan a restricciones sino también a la violencia contra ellos. "La ayuda humanitaria no está llegando al norte de Gaza a la escala necesaria para cubrir las necesidades catastróficas. Es urgente aumentar la entrega de suministros para satisfacer las necesidades humanitarias de los civiles, incluidos los niños, en Gaza", ha añadido. Asimismo, ha recordado otros países que se enfrentan a graves crisis humanitarias, como Haití, Birmania o Afganistán. En este último país, además, existen severas restricciones que impiden a las mujeres trabajar para Naciones Unidas y para ONG, dificultando la prestación de servicios vitales y asistencia en la mayoría de los sectores. "Hago un llamamiento a todas las partes para que protejan a los civiles y los bienes de carácter civil y faciliten el acceso seguro, rápido y sin trabas a todos los civiles que lo necesiten, respetando plenamente el Derecho Internacional Humanitario. Insto a las partes a que apliquen un alto el fuego humanitario inmediato. El futuro de los niños de Gaza, Sudán y otras situaciones terribles depende de ello", ha pedido Gamba.