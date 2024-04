Italia reclama a Israel que detenga sus operaciones en Gaza y recalca que "un alto el fuego es necesario"

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha pedido este miércoles a Israel que detenga sus operaciones militares en la Franja de Gaza y ha recalcado que "un alto el fuego es necesario", al tiempo que ha solicitado a las autoridades israelíes que no respondan a los ataques ejecutados por Irán tras el reciente bombardeo contra su Consulado en la capital de Siria, Damasco. "La guerra en Gaza fue desatada por un ataque bárbaro y vergonzoso por parte de terroristas de Hamás contra la población civil. Sin embargo, ahora es necesario un alto el fuego", ha dicho. "Israel debe detener las operaciones militares, que han afectado de forma masiva a la población palestina", ha sostenido. Asimismo, ha abierto la puerta al envío de militares italianos en caso de que Naciones Unidas cree "una nueva misión de estabilización y asistencia" en Gaza tras el conflicto. "En ese caso, podrían ser necesarias tropas de pacificación e Italia podría jugar un papel. No en este momento", ha subrayado en una entrevista concedida al diario italiano 'La Stampa'. Tajani ha manifestado además que Israel tuvo un "claro éxito" al "neutralizar prácticamente los efectos del inaceptable ataque iraní". "Espero que se detenga aquí, consolidando este éxito político y militar", ha señalado, antes de agregar que su sensación es que las autoridades israelíes "aún no han decidido qué hacer" en respuesta. "Pueden verse signos positivos", ha destacado, en referencia a la posibilidad de que Israel escuche las declaraciones por parte de sus aliados pidiendo detener la escalada. "Los israelíes no son insensibles a las peticiones del G7 y, más en general, de los países aliados", ha explicado. "Los resultados son palpables. La reacción contra Irán no es visible por ahora y la ofensiva contra Rafá ha sido aplazada. Obviamente, es pronto y puede pasar cualquier cosa, pero hay esperanza", ha dicho, al tiempo que ha alertado de que una respuesta de Israel supone "un riesgo de desatar un conflicto regional que podría ser global en unas pocas semanas". En este sentido, Tajani ha trazado un paralelismo con la situación derivada de la invasión rusa de Ucrania y ha recalcado que las autoridades italianas "no quieren avanzar con los ojos cerrados, como sonámbulos inconscientes, hacia una Tercera Guerra Mundial". "Si cada parte piensa que la única forma de presentar sus razones es usar la fuerza militar, tendremos que hablar con ellos. Irán tiene grandes capacidades, pero no prevalecería sobre las de Israel, con el riesgo de devastar las zonas en las que operan sus aliados, como Hezbolá en Líbano y los hutíes en Yemen", ha argüido. "Por su parte, Israel debe tener cuidado de no dañar su relación con Estados Unidos, que junto a Europa no quiere una expansión descontrolada de este conflicto", ha reseñado, al tiempo que ha confirmado que la situación en Oriente Próximo será abordada durante la reunión del G7 que tendrá lugar este mismo miércoles en Capri.