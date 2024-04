Elegidos siete miembros del jurado de los doce necesarios para el jucio de Trump por el soborno a Stormy Daniels

Siete de los doce miembros del jurado para el juicio del expresidente estadounidense Donald Trump por los sobornos a la exactriz Steffany Clifford, conocida como Stormy Daniels, han sido elegidos durante una jornada en la que la defensa del magnate ha examinado las redes sociales de los candidatos al puesto uno por uno para comprobar que sus posturas políticas no puedan interferir en el proceso. Entre los elegidos hay cuatro hombres y tres mujeres, de los que cinco tienen estudios universitarios o superiores --entre ellos dos abogados--, y tan solo uno de ellos no es consciente de que Trump tiene otros casos abiertos, mientras que ninguno tenía opiniones "particularmente rotundas" sobre el magnate o la política, según ha indicado la cadena de televisión estadounidense CNN. Durante el proceso de escrutinio de las redes sociales, el juez Juan Merchán ha tenido que amonestar a Trump por su conducta, que ha llegado a "intimidar" a un jurado mediante gestos y su forma de hablar "audible" en dirección a esta persona. La Fiscalía acusa a Trump de 34 delitos por presunta falsificación documental, dentro de una trama con la que habría intentado ocultar el pago de 130.000 dólares a Stormy Daniels para comprar su silencio y que no hablase de una supuesta relación extramatrimonial antes de las elecciones de 2016. El magnate justificó este pago como parte de sus gastos legales. La mera selección del jurado (que estará formado por doce jurados y seis suplentes) se antoja ya complicada, habida cuenta de la relevancia del personaje, aunque el juez se ha mostrado optimista y cree que estará listo para finales de semana. El expresidente sigue insistiendo en que el juicio forma parte de una "persecución política" contra él, de la que culpa directamente a la Administración de Joe Biden. Las vistas durarán, en principio, entre seis y ocho semanas, y arrancarán con la elección de las 12 personas que se sentarán como jurados y de otros seis suplentes. La mera selección del jurado se antoja ya complicada, habida cuenta de la relevancia del personaje, y podría retrasarse más de una semana. Los abogados del expresidente intentaron en vano aplazar el inicio de este juicio, el primero de los varios que tiene pendiente Trump. El antiguo mandatario deberá aún responder, entre otras cuestiones, por sus esfuerzos para tratar de revertir los resultados de las elecciones de 2020, en las que se impuso Biden.