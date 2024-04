EEUU justifica su ayuda a Israel por su "larga relación" en materia de seguridad tras las quejas de Zelenski

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha justificado su ayuda a Israel a derribar misiles iraníes por su "larga relación" en materia de seguridad después de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski reprochase a sus socios no estar recibiendo la misma ayuda que el Gobierno israelí. "Es importante señalar el contexto en el que tenemos una relación totalmente diferente con Ucrania e Israel, (...) llevamos décadas colaborando con Israel en materia de seguridad, proporcionándole ayuda militar directa, no sólo durante los dos últimos años de conflicto, sino durante décadas, y manteniendo una larga y estrecha comunicación entre nuestro Ejército y el israelí", ha declarado Miller durante una rueda de prensa. Además, ha explicado que, mientras que Israel es uno de los aliados más importantes de Estados Unidos fuera de la OTAN, no existía ese mismo nivel de relación con Ucrania antes del conflicto, y ha recordado la gran cantidad de ayuda que han enviado a Kiev para ayudarles en la guerra contra Rusia. "Lo que sí hemos hecho desde que estalló el conflicto es proporcionarles el equipamiento que necesitan para defenderse, (...) y gran parte de la razón por la que han sido capaces de defenderse con éxito de una andanada tras otra de ataques rusos se debe a esos sistemas de defensa aérea que les hemos proporcionado", ha añadido. Miller también ha asegurado que una intervención similar en Ucrania llevaría a un conflicto armado directo con Rusia, algo a lo que Washington se niega, y es que Zelenski ha criticado que Israel no se encuentra en la OTAN y que la misma no se ha visto arrastrada a una guerra con Irán. "Entiendo perfectamente su postura. Yo esperaría que el presidente de cualquier país que está bajo tales ataques fulminantes buscase cualquier forma posible de defender a su pueblo. Lo entiendo perfectamente", ha agregado el portavoz.