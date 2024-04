Chábeli y Julio Iglesias Jr derrochan complicidad y presentan 'Los Iglesias. Hermanos a l obra'

Tras dejarse ver durante semanas en la capital, Julio Iglesias Jr. y su hermana Chábeli han presentado públicamente 'Los Iglesias. Hermanos a la obra', el nuevo y sorprendente formato de reformas para famosos que llega a TVE. Los dos hermanos serán los encargados de llevar a cabo reformas en las calas de amigos y celebrities en Madrid y Miami... Isabel Preysler, Ana Obregón, Omar Montés o Arancha Sánchez Vicario serán algunas de las personalidades a las que veremos en el programa. Hoy, ha tenido lugar la rueda de prensa del formato y allí Chábeli nos ha confesado que su padre está encantado con su nueva aventura televisiva junto a su hermano: "Está feliz, está contentísimo de que hagamos algo juntos y la verdad es que sabe que lo hacemos bien, porque sabe que me encanta la decoración y sabe que Julio está siempre todo el día arreglando sus casas y yo creo que está encantado". "Hemos trabajado juntos y hemos trabajado a gusto, muy bien y muy relajados" desvelan los hermanos, aunque sí que han reconocido que "ha sido difícil porque hemos tenido que grabar todo en un par de meses", pero "ha sido especial porque nos hemos reído muchísimo haciendo el programa, hemos hecho lo que nos gusta". Por su parte, Julio ha asegurado ante las cámaras que siempre ha comentado con su hermana las decoraciones de sus respectivas casas: "Me hace mucha gracia porque yo siempre que voy a casa de Chábeli a almorzar, a cenar, a ver a la familia, siempre tengo algo que decirle, digo, Chábeli, aquí te hace falta esto, te hace falta lo otro y se lo dice a su marido, y él me mira con cara y me dice, puede ser, puede ser". Por esto, este programa ha sido una especie de sueño, ya que "llevamos muchos años, ella llega a mi casa y me dice, me gusta esto, me gusta lo otro, justo al otro. Y es muy gracioso porque es la verdad. Y ella siempre dice a su marido, mira a mi hermano Julio. Mi hermano Julio se arregla todo él mismo. Él hace esto, él hace lo otro. ¿Por qué tú no puedes ser así? Cristian, ¿por qué tú no puedes arreglar como hace mi hermano Julio? A mí me hace mucha gracia cuando ella le regaña al marido para que sea como yo, ¿no?". Una confesión que refleja la gran complicidad que hay entre ellos y que Julio define como "increíble" porque "después de tantos años que llevamos hablando de esto y siempre hablando sobre reformas, sobre cosas de casa, que ahora por fin hacemos algo juntos y algo tan divertido que espero que a la gente le guste. Porque lo más importante es que la gente se divierta y que disfrute de un programa tan divertido como el que hemos hecho". En cuanto a cómo ha sido reformar la casa de su madre, Chábeli nos comentaba que "estaba encantada con lo que hemos hecho. La verdad que ha quedado espectacular, ¿eh? El trabajo de mi madre quedó fantástico y ella ha quedado muy satisfecha". Por último, Julio nos ha desvelado cómo fue trabajar con su hermana Ana en 'Bake Off'... y lo cierto es que se ha deshecho en halagos hablando de ella: "Mi hermana Ana es como un robot, es muy estudiosa. Me acuerdo de llegar a casa y Ana se hacía 80 bizcochos para que al día siguiente el que tenía que hacer saliese perfecto. Bueno, ha ganado el programa, porque es una cosa de locos. Es muy disciplinada. Yo siempre he sabido que Ana es muy disciplinada porque de toda la vida siempre ha sido igual y la verdad es que si no es por ella hubiese salido peor el programa, porque ella me ayudaba muchísimo, sobre todo a la hora de comunicarme con ella y que me decía exactamente lo que tenía que hacer".