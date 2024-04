Carmen Borrego contesta públicamente a Edmundo Arrocet tras su entrevista más demoledora

Carmen Borrego ha dado la cara este miércoles en el programa 'Así es la vida' y ha contestado públicamente a la entrevista que ha dado Edmundo Arrocet a la revista 'Diez Minutos' hablando de su madre y del conflicto que mantiene con su hijo. Visiblemente enfadada, la colaboradora de televisión comenzaba la tarde asegurando que "estoy muy tranquila y serena" y dejando claro que no va a permitir que nadie vaya en contra "de mi hijo o de mi madre". La hermana de Terelu Campos ha vuelto a confesar que "mi madre le dio todo, su amor, su casa, todo lo que tenía a su alcance" y por eso no va a permitir que "el nombre de mi madre lo difame". Por eso, ha querido aclarar que "mi madre jamás echó a ningún empleado de su casa, decir que echó a mi hijo de la casa, es mentira" y "aunque yo hubiese calentado la cabeza a mi madre, mi madre no hubiese echado a mi hijo de la casa". Además, Carmen le ha lanzado una propuesta: "Este señor dice que sabe mucho de nuestras vidas, pues que empiece a hablar" y, tras escuchar sus declaraciones, aseguraba: "Yo tengo una vida muy normal. si él ha querido a mi madre, me gustaría que respetara a su familia porque es lo único que hubiese querido mi madre". También ha querido responder a las afirmaciones del humorista cuando asegura que su madre estaba sola: "Quien nos conoce sabe que mi madre nunca estuvo sola" y lanzaba una pregunta al aire: "Y si estuvo sola, que le pregunten por qué estaba sola, yo no lo voy a decir". Una redactora del programa ha hablado con el hijo de Carmen y se ha querido pronunciar sobre dos temas. El primero, que su exnovia se quedaba encerrada en la casa porque estaba opositando y estudiaba más de 14 hora diarias, no por malos hábitos... y, por último, ha puntualizado que solamente fueron tres o cuatro meses los que estuvieron viviendo en casa de María Teresa Campos porque su casa, donde realmente vivían, estaba reformándose. Carmen ha apoyado las palabras de su hijo y también ha querido contestar a Edmundo todo lo que ha dicho de su marido, asegurando que "mi marido no es así, si alguien nos caracteriza a todas es no haber sido clasistas en la vida. Gustavo ha hablado maravillas de mi marido". Por último, la tía de Alejandra Rubio le enviaba un mensaje al humorista para que deje de una vez por todas de hablar de las Campos: "Siga usted su camino que mi familia seguirá el suyo con la cabeza muy alta".