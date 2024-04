Bosco Martínez Bordiú disfruta de la Feria de Abril por primera vez

Alejado del foco mediático tras su participación el año pasado en 'Supervivientes 2023' y el fracaso de su relación sentimental con Adara Molinero, Bosco Martínez Bordiú ha vuelto a dejarse ver ante las cámaras. Esta vez no ha sido en la capital, el joven ha acudido a la Feria de Abril y... ¡no lo ha hecho solo! Bosco se ha dejado ver en la Maestranza de Sevilla acompañado, ni más ni menos, que por el hijo de Raquel Bollo, que ha ejercido de anfitrión en la primera vez del joven en la Feria de Abril. Muy emocionado y con una sonrisa en su rostro, el joven nos ha confesado que se lo está pasando "increíblemente bien", tanto que ha afirmado que "Sevilla tiene un color especial"... por eso no duda que será "la primera de muchas, espero". Le hemos comentado la presencia de su tío, Jaime Martínez Bordiú estos días en Sevilla y nos ha confesado ha aprovechado este viaje para verle: "Hombre claro, la familia es lo primero". Derrochando amabilidad con los reporteros, Bosco no dudaba en desearles que un feliz día y que disfrutaran tanto como él, que sufría las consecuencias de la feria en su voz: "Mira como estoy, que no tengo ni voz".