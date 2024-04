Martes, 16 de abril de 2024 (08:00 GMT)

ORIENTE MEDIO

Irán amenaza con responder en "segundos" con "armas no usadas" hasta ahora a Israel

Teherán (EFE).- Las autoridades iraníes advirtieron en las últimas horas que responderán en "segundos" con "armas no usadas hasta ahora" una posible represalia de Israel por el ataque iraní con drones y misiles del sábado. "Los sionistas deben de saber que esta vez no tendrán 12 días y la respuesta que recibirán no será en horas o en días, se dará en segundos", aseguró en una entrevista en la televisión estatal el viceministro de Exteriores y negociador jefe nuclear de Irán, Ali Bagheri Kani.

ORIENTE MEDIO

Irán prosigue sus esfuerzos diplomáticos para contener repercusiones del ataque a Israel

Teherán (EFE).- Irán prosigue sus esfuerzos diplomáticos para contener las repercusiones de su ataque con misiles contra Israel, con conversaciones con al menos 20 países y organizaciones internacionales desde la agresión. El ministro iraní de Exteriores, Hosein Amir Abdolahian, habló en las últimas horas con sus homólogos de China, Reino Unido y Omán, además de con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, entre otros.

ORIENTE MEDIO

El jefe del Estado Mayor de Israel dice que habrá una "respuesta" al ataque de Irán

Jerusalén (EFE).- El jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel, Herzi Halevi, dijo este lunes que habrá una "respuesta" de Israel al ataque iraní con drones y misiles del sábado, pero no ofreció más detalles. El medio israelí Haartez, que cita a fuentes cercanas a las discusiones, dijo este lunes que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, se inclina por atacar militarmente a Irán, pero que la presión internacional para evitar una escalada en la región tendrá un gran peso sobre la decisión.

ORIENTE MEDIO

El Congreso de Estados Unidos evaluará "por separado" la ayuda a Israel y a Ucrania

Washington (EFE).- El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, anunció este lunes que en los próximos días se abordarán los proyectos de ley "por separado" para proporcionar ayuda a Israel y Ucrania desatendiendo la pretensión del presidente estadounidense, Joe Biden, de aprobar un paquete conjunto de 95.000 millones de dólares. Johnson dijo en una conferencia de prensa que espera que el viernes por la noche se voten por separado los fondos para estos dos países y otros más para proporcionar ayuda a los aliados de EE.UU. en el Indo-Pacífico.

ISRAEL PALESTINA

Xi y Scholz coinciden en "apoyar negociaciones basadas en la solución de los dos Estados"

Pekín (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, y el canciller alemán, Olaf Scholz, coincidieron este martes en "apoyar" negociaciones basadas en la solución de los dos Estados para resolver el conflicto entre israelíes y palestinos. "Ambas partes creen que se debe implementar la Resolución 2728 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para evitar que la situación empeore, así como garantizar un acceso humanitario sostenible y sin barreras a la Franja de Gaza y apoyar negociaciones basadas en la solución de los dos Estados para resolver el conflicto entre israelíes y palestinos", recoge un comunicado de la Cancillería china sobre la reunión.

ISRAEL PALESTINA

Israel prepara la evacuación de Rafah para comenzar con su invasión del sur de Gaza

Jerusalén (EFE).- El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, mantuvo una reunión para preparar la invasión por tierra de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, y la evacuación de los civiles que ahí permanecen, dijo su oficina en un comunicado. "De acuerdo con la decisión del Gabinete (de Guerra), el ministro Gallant discutió una serie de medidas en preparación para las operaciones en Rafah, con énfasis en la evacuación de civiles y la expansión de las actividades relacionadas con el envío de comida y medicamentos a Gaza", se lee en el escrito.

UCRANIA GUERRA

Zelenski anticipa una intensificación de las ofensivas rusas en las próximas semanas

Kiev(EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo en su discurso a la nación de anoche que tiene información de sus servicios de inteligencia que apunta a que Rusia intentará intensificar sus ataques y sus acciones ofensivas en el frente en las próximas semanas y meses. Zelenski informó también de que mantendrá reuniones con sus socios en las próximas semanas para recibir más defensa aérea y otros tipos de armamento para el frente de los países que están ayudando a Ucrania.

UCRANIA GUERRA

Xi afirma a Scholz que apoya una conferencia de paz "reconocida por Rusia y Ucrania"

Pekín (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, transmitió este martes al canciller alemán, Olaf Scholz, el apoyo de Pekín a la convocatoria "de manera oportuna" de una "conferencia internacional de paz reconocida por Rusia y Ucrania con la participación de todas las partes". Según un comunicado de la Cancillería china, los dos líderes coincidieron en que se debe "apoyar los principios de las Naciones Unidas y oponerse al uso de armas nucleares o a ataques contra objetivos pacíficos o contra instalaciones nucleares". También concurrieron en la necesidad de "resolver adecuadamente las cuestiones de seguridad alimentaria" o en "respetar el derecho internacional humanitario".

CHINA ALEMANIA

Xi afirma ante Scholz que "hay que tener cuidado con el aumento del proteccionismo"

Pekín (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, aseguró este martes al canciller alemán, Olaf Scholz: "No hay riesgo en nuestra cooperación. Nuestra cooperación es una garantía para la estabilidad de nuestras relaciones y una oportunidad para crear un futuro. Hay un enorme potencial, ya sea en campos tradicionales como la maquinaria y los automóviles o en nuevos como la transformación verde, la digitalización y la inteligencia artificial", dijo Xi en la reunión que ambos mantuvieron hoy en Pekín, recoge la Cancillería china en un comunicado. Según Xi, la cooperación chino-alemana es "beneficiosa para todas las partes y para el mundo", y señaló que "la política de China hacia Alemania es coherente".

EEUU TRUMP

Descartan a la mayoría de potenciales jurados en el arranque del juicio contra Trump

Nueva York (EFE).- La mayoría de los potenciales jurados convocados este lunes a la primera jornada del juicio penal contra Donald Trump en Nueva York fueron descartados tras expresar un sesgo político u otras razones que les impedirían ofrecer un veredicto justo en este proceso inédito en Estados Unidos. Una primera tanda de 96 personas fue llamada esta tarde a la sala para someterse al proceso formal de selección del jurado ante el juez Juan Merchan, los fiscales de Manhattan, los abogados de la defensa y el acusado, Trump, expresidente y candidato republicano a las próximas elecciones.

AUSTRALIA TERRORISMO

La Policía australiana dice que el ataque en una iglesia de Sídney fue un acto terrorista

Sídney (Australia) (EFE).- El ataque con cuchillo perpetrado la noche del lunes por un adolescente en una iglesia cristiana en Sídney, en el que resultaron heridos un obispo y varios feligreses, fue "un acto terrorista", según declararon este martes fuentes policiales. "Creemos que hay elementos que se satisfacen (esta declaración) en términos de (un acto) extremista de motivación religiosa", dijo este martes la comisaria de Policía del estado australiano de Nueva Gales del Sur, Karen Webb, en una rueda de prensa en Sídney.

INDIA ACCIDENTE

Al menos 4 muertos y varios desaparecidos tras volcar una barca en la Cachemira india

Srinagar (India).- Al menos cuatro personas murieron y un número desconocido hasta el momento se encuentran desaparecidas, entre ellas varios menores, al volcar una barca en la que viajaban este martes en la Cachemira administrada por la India. Fuentes del hospital de la ciudad de Srinagar al que fueron trasladadas las víctimas dijeron a EFE, bajo condición de anonimato, que han recibido hasta el momento cuatro cadáveres, mientras que "otras tres personas están en tratamiento". Los equipos de rescate se encuentran sobre el terreno coordinando las operaciones de búsqueda, donde se cree que viajaban unas 20 personas. EFE

