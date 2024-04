Laura Matamoros, ¿ha decidido 'Supervivientes' darle una oportunidad inédita de seguir en el reality?

Laura Matamoros se convertía este domingo en la cuarta expulsada definitiva de 'Supervivientes 2024'. O eso pensábamos, ya que su ausencia en el 'última hora' que emite Mediaset los lunes ha activado las alarmas acerca de su posible continuidad en el reality. Un programa en el que hemos visto a Rocío Madrid, Lorena Morlote y Kike Calleja -los tres primeros eliminados por la audiencia-, y también a Zayra Gutiérrez y Carmen Borrego -los dos abandonos de la edición- mirándose por primera vez en el espejo para ver su cambio físico, dándose una ducha de agua caliente o probando diferentes platos antes de coger el avión de regreso a España. Pero ni rastro de la hija de Kiko Matamoros este lunes. ¿Volveremos a verla en los Cayos Cochinos? Una teoría que cobra fuerza teniendo en cuenta que la hermana de Terelu Campos, que abandonó por prescripción médica hace dos semanas, no ha tenido sustituta. Marieta -popular por su paso por 'La isla de las tentaciones'- comenzó la aventura 3 semanas más tarde que sus compañeros ocupando el lugar de la hija de Guti y Arantxa de Benito. Pero ya ha pasado mes y medio de reality sería demasiado tarde para que algún nuevo famoso llegue a Honduras, porque partiría con una clara ventaja respecto al resto de concursantes, muy mermados a estas alturas. Por tanto, no sería tan extraño que la organización de 'Supervivientes' le ofreciese a Laura una segunda oportunidad ocupando el puesto de Borrego, 'invalidando' su expulsión en la nominación exprés de hace dos días en 'Playa Limbo' frente a Kiko Jiménez y Arantxa del Sol. Mediaset no se ha pronunciado sobre estas especulaciones que cobran fuerza a medida que pasan las horas, por lo que tendremos que esperar a esta noche, durante el programa presentado por Carlos Sobera, 'Tierra de nadie' para ver si la influencer regresa al reality y se une al resto del grupo, que hoy vivirá un momento clave con la reunificación de todos los concursantes, que descubrirán por fin la existencia de 'Playa Limbo' y Kiko Jiménez, además de comprobar que sus excompañeras -eso pensaban- Arantxa y Blanca Manchón continúan en Honduras.